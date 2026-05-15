مدرب البرتغال: عمر رونالدو مجرد رقم

قال روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، إن عمر كريستيانو رونالدو البالغ 41 عاما "مجرد رقم" مؤكدا أن تقييم ‌قائد الفريق يعتمد على مستواه الحالي وبالمعايير نفسها التي تُطبق على بقية اللاعبين.

ورغم ذلك، شدد مارتينيز، في مقابلة مع "رويترز" في لشبونة أمس الخميس، على أن المنتخب لا يعيش على أمجاد الماضي.

وقال "نتعامل مع كريستيانو رونالدو كلاعب يسعى لانتزاع مكانه في قائمة 2026، ⁠وليس كرمز تاريخي".

وفي البرتغال، لا يدور الجدل حول أحقية رونالدو — أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية برصيد 143 هدفا — في الانضمام للتشكيلة، بل حول الدور الذي ينبغي أن يؤديه في بطولة تحسمها التفاصيل الدقيقة.

وبالنسبة لمارتينيز، يبقى المعيار واضحا وبسيطا وهو الأداء.

وقال "العمر مجرد رقم. في المنتخب الوطني نقيم ما يحدث يوميا، ونتخذ قراراتنا بناء على الحاضر، من دون النظر أبعد من المباراة التالية".

وعن كيفية توظيف رونالدو في ظل طبيعة كرة القدم الحديثة، التي تتسم بكثرة التبديلات والتغييرات التكتيكية وإمكانية امتداد المباريات إلى وقت إضافي وركلات الترجيح، أوضح مارتينيز أن مفهوم التشكيلة الأساسية لم يعد العامل الحاسم الوحيد.

وقال "لدينا الآن خمسة تبديلات. كأنك تمتلك فريقا يبدأ المباراة وآخر ينهيها، ولا فارق بينهما. هناك أدوار مختلفة، وكريستيانو دائما ما يتقبل دوره".

ولا يزال ‌الجدل قائما ⁠بشأن مدى استعداد رونالدو للعب دور أقل بروزا منذ كأس العالم 2022، حين استبعده المدرب السابق فرناندو سانتوس من التشكيلة الأساسية أمام سويسرا.

لكن مارتينيز رفض المقارنات، مشيرا إلى أن السياق يتغير، فيما تبقى الجدارة هي الفيصل.

وأضاف "في المنتخب الوطني، جميع اللاعبين سواسية. من يؤدي دوره بإتقان ويسهم في فوز الفريق تكون فرصته في اللعب أكبر. الأمر بهذه البساطة".

وأكد المدرب أن رونالدو يمثل أكثر من مجرد حضور رمزي، مستشهدا ⁠بتسجيله 25 هدفا في 30 مباراة تحت قيادته، إلى جانب أدواره التكتيكية المؤثرة.

وقال "إنه لاعب استثنائي في تحركاته، في انطلاقاته، وفي فتح المساحات واختراق الدفاعات. يتمتع بانضباط كبير في تمركزه وينفذ الأفكار الهجومية بدقة، ما يمنحه فرص التسجيل، وفي الوقت نفسه يخلق مساحات لزملائه".

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، مع انطلاق النسخة المقبلة في أمريكا الشمالية بعد أقل من شهر، وهو إنجاز استثنائي حتى بمعايير لاعب أعاد رسم تاريخ الأرقام القياسية في كرة القدم.