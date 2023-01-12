مدرب البحرين يشكو التأهل والكويتي: الضغط لا يوجد في قاموسي

شفق نيوز/ قال مدربُ منتخب البحرين لكرة القدم "هيليو سوزا"، اليوم الخميس، إن فريقه لم يضمن بعد التأهل للدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25 الجارية في مدينةِ البصرة على الرغم من تصدره المجموعة بعد جولتين، وبالعلامة الكاملة (ست نقاط).

وأضافَ سوزا، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق مناوي باشا بمدينة البصرة، اليوم، حتى هذه اللحظة لم نتأهل، وعلينا أن نتجاوز منتخب الكويت وصولاً الى النقطة التاسعة، وهي تعني لنا الشيء الكثير.

وبين سوزا، إن الفريق لعب بأوضاعٍ مختلفة، وما زلنا نلعب في هذه المجموعة، وعلينا أن نتأكد إن منتخب الكويت مستقر، ولديه فكر جيد، وأنا أتابعه منذ فترة، مشيرا إلى أن منتخب الكويت يتطور ويقدم أداءً جيدا.

وأجابَ مدرب منتخب البحرين على سؤالٍ بخصوص عامل الاستقرار بقوله: الفوز في المباراة القادمة سيزيد من اقترابنا من المباراة النهائية، وعلينا أن نفكر بِما هو أمامنا.

وبيّن سوزا، إن تدوير لاعبي المباراة السابقة بإشراك لاعبين في عدة مراكز خلقَ لدينا الكثير في مواجهة قطر، وعلينا أن نعرف إن لدينا 23 لاعباً أساسياً، وعلينا أن نظهر بالشكل الجيد، وأن نركز في مجموعتنا، ومن ثم التفكير في الصعود، وأن نفكر مع من سنلعب في الدور نصف النهائي.

واختتم مدرب المنتخب البحريني حديثه بالقول "نشكر دعم الجمهور والمؤازرة التي تحظى بها البطولة".

من جانبه ذكر مدربُ منتخب الكويت "روي بينتو"، إن مواجهة البحرين ستحفل بالكثير، ولدينا طموح كبير في المباراة المرتقبة، وعلينا أن نركز جيداً بعد فترة استعداد جيدة.

وأضافَ بينتو، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق مناوي باشا بمدينة البصرة، اليوم، "بالطبع لدينا مهمة جديدة، وأمام لاعبينا فرص لتحقيق شيء جيد، ونحن مستعدون ونحتاج للتركيز".

وتابعَ مدرب منتخب الكويت، "إذا عملت بجهد فأكيد ستحصل أمور ايجابية، وإن الفريق يتطور، وأداؤه يتصاعد"، موضحاً أن "كثيراً من المدربين لديه طريقة في التعامل مع هكذا مباريات، وفي الحقيقة سنحاول أن نقدم أداءً مميزا، وإن الضغوطات غير موجودة في قاموسي".

وأردفَ: قلتها سابقاً وأكررها هي رسالة أوجهها للاعبي الكويت نبحث عن رفع المستوى والاستقرار ومن ثم خلق حالة الانسجام.

وحول ما إذا كانت مهمته مزدوجة في البطولة وتجمع بين تشكيل جيل جديد والمنافسة، قال: جيل الكرة الكويتي جديد وهذا لا يعني أننا لا ننافس على البطولة، ولكن كل مباراة هي نهائي بالنسبة لنا.

يشار إلى أن منتخب البحرين رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وتأهل مباشرة للدور نصف النهائي، بينما يحتل منتخب قطر المركز الثاني بفارق الأهداف عن الكويت، ولكل منهما 3 نقاط أما منتخب الإمارات فيتذيل مجموعته دون نقاط.

ويحتضن ملعب البصرة الدولي مباراتان تجمع "البحرين مع الكويت" و"قطر مع الإمارات"، وذلك يوم غد الجمعة عند الساعة السادسة بتوقيت بغداد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".