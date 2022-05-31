مدرب الاولمبي العراق يمتدح أجواء أوزبكستان ويتطلع لنتيجة ايجابية أمام الأردن

شفق نيوز/ اعرب مدرب المنتخب الاولمبي العراقي سوكوب يوم الثلاثاء، عن أمله بتقديم نتيجة إيجابية أمام الاولمبي الاردني.

وقالَ المدير الفني للمنتخبِ الأولمبي، سوكوب، في المؤتمرِ الصحفي الذي عقدَ اليوم قبل خوض مباراةِ الاولمبي العراقي ونظيره الأردني وتابعته وكالة شفق نيوز؛ إن الأجواء جميلةٌ في أوزبكستان، وملعب المباراة رائعٌ، ونأمل أن نحققَ في خطوتنا الأولى أمام الأردن نتيجةً ايجابيةً تعززُ من مسارنا في البطولة.

وأضافَ أن "التأهل لنهائياتِ آسيا كان صعباً، لذا فجميع المنتخبات المتأهلة تعملُ على المنافسةِ للذهابِ إلى أبعد نقطة في المنافساتِ، وهذا طموحنا كحال جميع المنتخبات.

وأشارَ سوكوب إلى: إن جميع المنتخبات الموجودة في مجموعتنا قويةٌ، لذا سيكون الضغط مسلطاً على جميع اللاعبين لتحقيقِ نتائج إيجابية".

وأوضحَ: لدينا معلوماتٌ كافيةٌ عن المنتخبِ الأردني من خلال متابعةِ مبارياته في بطولة دبي، إضافة إلى باقي مبارياته الودية.

واختتمَ سوكوب حديثه بالقول: تمّ الاستعدادُ للنهائياتِ الآسيويّة عبر تجمعٍ في العاصمةِ بغداد، حيث أجرينا من خلاله مباراتين في الإطار الودي أمام إيران استفدنا منهما كثيراً، ولاعبونا بأتم الاستعداد لمواجهةِ الغد المهمة كحال باقي منافسات المجموعة، حيث وضعنا النهجَ الخططيّ المناسب للمواجهة.