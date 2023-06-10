مدرب الاولمبي العراقي: إعدادنا لغرب آسيا فقير ولكني مطمئن للفوز

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم السبت، أن إعداد المنتخب الأولمبي لبطولة غرب آسيا المقررة للمدة من 12-20 حزيران الحالي، لم يكن بمستوى الطموح ولم يكن جيدا .

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن الإعداد فقير ولا يرتقي للمستوى المطلوب، موضحا أن أي مدرب يحتاج الى فترة كافية لإعداد لاعبيه قبل الدخول في أي منافسات .

وأضاف رغم الاعداد الفقير، فإن ذلك لا يعطينا العذر بأن لا نقدم مستوى جيد يليق بالكرة العراقية فلابد من الخروج بنتائج جيدة سيما وأن لدينا لاعبين جيدين بإمكانهم تقديم مستوى جيد والخروج بنتائج جيدة في بطولة غرب آسيا .

وتابع، أنني مطمئن على المنتخب وقد جاءت اختياراتي عن قناعة، لافتاً إلى أن أبواب المنتخب ستبقى مفتوحة بعد بطولة غرب آسيا وحتى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأكد أن الكادر التدريبي سيستدعي لاعب المنتخب بحسب ما يقدمه من مستوى داخل الملعب في المنافسات المحلية والدوريات الخارجية .

وختم، رغم أن البطولة اعدادية للتصفيات الآسيوية الا أننا نضع الفوز باللقب امامنا اعيننا سيما وأن الفوز مطلوب في كل بطولة ومباراة وأنه مطلب يسعد جماهيرنا المتلهفة التي تتابع المنتخبات العراقية .

وتنطلق بطولة غرب اسيا في بغداد وكربلاء الاثنين المقبل بإقامة ثلاث مواجهات إذ يلاقي منتخب عمان نظيره اللبناني على ملعب المدينة ببغداد في الساعة السادسة والنصف، ومنتخب سوريا يلاقي نظيره الفلسطيني على ملعب كربلاء في الساعة الثامنة مساءً، ويلاقي منتخب العراق نظيره الأردني على ملعب المدينة في بغداد عند التاسعة والنصف مساءً.