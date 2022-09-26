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مدرب الاولمبي العراقي: سنواجه السوريين اليوم بطموح الفوز

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-26T11:04:16+0000
مدرب الاولمبي العراقي: سنواجه السوريين اليوم بطموح الفوز

شفق نيوز/ اكد مدرب المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، راضي شنيشل، يوم الاثنين، جهوزية اللاعبين لمواجهة المنتخب السوري والتغلب عليه.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز "سنشرك في لقاء اليوم اغلب لاعبي المنتخب، لاسيما الذين لم يلعبوا في اللقاء الاول لمنحهم فرصة المشاركة والاستفادة من امكانياتهم الفنية".

واضاف "لقد كسبنا لاعبين شباب واعدين بالامكان ان يكونوا رافدا اساسيا للمنتخب العراقي"، مؤكدا "نطمح ان نحقق نتيجة الفوز في لقاء اليوم وتعويض الخسارة في المباراة الاولى امام سلطنة عُمان بفارق ركلات الترجيح".

وختم بالقول ان "اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية في لقاء اليوم امام المنتخب السوري الذي يعد من الفرق المحترمة ويمتلك لاعبين جيدين".

يشار الى ان المنتخب الاولمبي العراقي سيرتدي في مباراة اليوم الزي الابيض بينما يرتدي منتخب سوريا الزي الاحمر، ويلتقي المنتخبان في الساعة السادسة من مساء اليوم على ملعب عمان الدولي ضمن البطولة الودية.

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