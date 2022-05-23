مدرب الاولمبي العراقي: سنخوض مباراة مهمة جداً مع ايران وهذه اسباب استبعاد الحمادي وسرتيب

شفق نيوز/ عد مدرب المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، ميروسلاف سوكوب، يوم الاثنين، المباراة الودية التي سيخوضها مع المنتخب الايراني بأنها "مهمة جداً" لتقييد أداء اللاعبين العراقيين، فيما اكد نظيره الايراني ان المنتخب العراقي من الاسماء الاسيوية القوية.

وقال سوكوب خلال مؤتمر صحفي مع مدرب المنتخب الاولمبي الايراني مهدي مهديفيكيا، عقد في بغداد وحضرته وكالة شفق نيوز "مباراتنا مع المنتخب الايراني مهمة جداً للتعرف على اللاعبين ومعرفة مستوياتهم وإعدادهم جيداً، لاسيما ان منتخبنا يواجه منتخباً كبيراً له سمعة جيدة في الوسط الكروي".

واوضح سوكوب اسباب استبعاد لاعب المنتخب الاولمبي علي الحمادي، واحمد سرتيب، قائلاً "تصرف الحمادي أثرّ فيّ شخصياً فقد أبلغني أن التفاهم يجب أن يكون مع مدير أعماله ولم أتلق أي اتصال من مدير أعماله، وهذا ما أغاضني، ولذلك الحمادي بتهربه هذا أصبح خارج حساباتي".

وأضاف "أما بشأن سرتيب فقد تعرض لعقوبة انضباطية بسبب خلافه واعتراضه على منح الرقم 10 للاعب حسن عبد الكريم، وهذا أثار امتعاضه، وأصبح خارج التشكيل أيضاً".

مراسل شفق نيوز، وجه سؤالاً للمدرب الإيراني عما إذا كان يعتبر مواجهة المنتخب الاولمبي العراقي الطموح الاكبر له في إعداد المنتخب الايراني والتعرف على مستوى اللاعبين، لاسيما ان المنتخب العراقي يعد منافساً للمنتخبات الايرانية ومن الفرق الآسيوية الكبيرة، فأجاب "المنتخب العراقي فريق قوي جداً ويعتبر من الاسماء الاسيوية القوية بالتأكيد، ومستواه قريب من المنتخب الايراني ومن طريقة اللعب وستكون الفائدة كبيرة جدا لنا".

وتابع "منتخبنا شاب بمعدل أعمار 20 عاماً وجئنا للاستفادة من منتخب كبير مثل العراق"، مشيرا الى ان "الاجواء والترحيب جيد لكن الاجواء الترابية هي خارج ارادتنا وأثرت على الاعداد والفائدة ونامل ان نقدم مستوى جيداً في اللقاء".

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي العراقي وضيفه الأولمبي الايراني، مباراتين وديتين على ملعب المدينة ببغداد، يوميّ الجمعة والثلاثاء المقبلين.