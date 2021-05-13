مدرب اربيل يعتذر عن "تصرف خاطئ" في لقاء الشرطة

شفق نيوز/ قدم مدرب فريق اربيل لؤي صلاح، يوم الخميس، اعتذاره عن تصرف وصفه بأنه "خاطئ" خلال لقاء فريقه مع الشرطة امس.

وقال صلاح نقلاً عن المنسق الاعلامي لاربيل ربين رمزي لوكالة شفق نيوز، "في بعض الأحيان نفقد أعصابنا في لحظة غضب"، مبينا أنه "عندما كنت لاعباً لم أفعل مثل هذه التصرفات، واقدم اعتذاري للجميع".

واوضح صلاح أن "الحكم المساعد الأول لمباراة امس كان متشنجاً معنا، وقرارته غير صحيحة وسلوكايته كانت توحي إلى أنه خصماً لاربيل"، مضيفاً أنه "كان يخاطب حكم المباراة بقرارات غير صحيحة وبكلام كاذب، فضلاً عن تعامله بشكل غير صحيح مع لاعبي أربيل".

واستشهد صلاح حديثه بحكم أحمد كاظم ، قائلاً؛ "اسألوا حكم الوسط لم يعترض لاي قرار طوال 90 دقيقة، سيما وأن الحكم كان جيداً وكانت كل الامور طبيعية ولكن الحكم المساعد لم يكن طبيعياً" وفق قوله.

وجدد لؤي صلاح اعتذاره بالقول: "أقدم اعتذاري للجميع وإلى الطاقم التحكيمي"، مؤكدا انه "انسان وقد يقع في مواقف ليست مناسبة".

واظهرت لقطات مصورة لؤي صلاح وهو يبصق على الحكم المساعد لمباراة اربيل والشرطة ضمن الجولة 30 بعد تسجيل الشرطة هدف التفوق الثاني قبل انتهاء المباراة بدقيقة وذلك اعتراضا على قراراته وتصرفه ضد فريق اربيل.