سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مدرب "اذربيجاني" لقيادة منتخبي اشبال وناشئة العراق للملاكمة 

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-12T11:13:48+0000
مدرب "اذربيجاني" لقيادة منتخبي اشبال وناشئة العراق للملاكمة 

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي للملاكمة، اليوم الأربعاء، عقداً تدريبياً مع المدرب الأذربيجاني جافيد إبراهيم لقيادة منتخبي الاشبال والناشئة للملاكمة.

وقال نائب رئيس اتحاد الملاكمة علي عبد الزهرة لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وقع مع المدرب الأذربيجاني جافيد إبراهيم لقيادة منتخبي اشبال وناشئة العراق"، مبينا ان " جافيد يعد من المدربين البارزين وله انجازات دولية حينما كان لاعبا وسبق ان درب منتخبنا قبل عدة سنوات وسيكون اضافة جيدة للعبة".

وأضاف عبد الزهرة أن "التعاقد مع جافيد كانت برعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وتم توقيع العقد في مقرها".

وأشار عبد الزهرة الى ان "هدف الاتحاد بالتعاقد مع مدربين أجانب على مستوى عال يأتي لخلق جيل جديد قادر على عودة الملاكمة العراقية الى سابق عهدها تحقق نتائج جيدة في منافسات دولية مختلفة".

يذكر أن المدرب الأذربيجاني جافيد إبراهيم قاد منتخب العراق للملاكمة ثلاثة مواسم لينتهي عمله عام 2019.

related

السليمانية تحتضن بطولة الاندية العراقية للرجال والنساء بالملاكمة

Date: 2022-07-24 11:06:38
السليمانية تحتضن بطولة الاندية العراقية للرجال والنساء بالملاكمة

بينهم التونسي نبيل معلول.. إدارة الشرطة تناقش أسماء مدربين لقيادة الفريق الكروي

Date: 2021-08-01 19:04:26
بينهم التونسي نبيل معلول.. إدارة الشرطة تناقش أسماء مدربين لقيادة الفريق الكروي

اتحاد الكرة يحدد مواصفات مدرب المنتخب المرتقب وتوقيت المباراة المقبلة

Date: 2022-04-09 12:54:26
اتحاد الكرة يحدد مواصفات مدرب المنتخب المرتقب وتوقيت المباراة المقبلة

السلطات المصرية تمنع دخول وفد الملاكمة العراقي إلى اراضيها

Date: 2022-08-02 14:39:46
السلطات المصرية تمنع دخول وفد الملاكمة العراقي إلى اراضيها

ثائر جسام مدربا لفريق نفط ميسان

Date: 2021-08-09 15:28:22
ثائر جسام مدربا لفريق نفط ميسان

عدم توفر الأموال يعيق تسمية مدرب أجنبي لقيادة المنتخب العراقي

Date: 2022-06-04 08:31:10
عدم توفر الأموال يعيق تسمية مدرب أجنبي لقيادة المنتخب العراقي

السليمانية تحتضن بطولة العراق للملاكمة استعدادا للاستحقاق الآسيوي

Date: 2022-08-17 09:47:52
السليمانية تحتضن بطولة العراق للملاكمة استعدادا للاستحقاق الآسيوي

إدارة الديوانية تسمي سعيد محسن مدرباً لفريقها الكروي

Date: 2021-09-24 11:44:24
إدارة الديوانية تسمي سعيد محسن مدرباً لفريقها الكروي