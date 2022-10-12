مدرب "اذربيجاني" لقيادة منتخبي اشبال وناشئة العراق للملاكمة 

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي للملاكمة، اليوم الأربعاء، عقداً تدريبياً مع المدرب الأذربيجاني جافيد إبراهيم لقيادة منتخبي الاشبال والناشئة للملاكمة.

وقال نائب رئيس اتحاد الملاكمة علي عبد الزهرة لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وقع مع المدرب الأذربيجاني جافيد إبراهيم لقيادة منتخبي اشبال وناشئة العراق"، مبينا ان " جافيد يعد من المدربين البارزين وله انجازات دولية حينما كان لاعبا وسبق ان درب منتخبنا قبل عدة سنوات وسيكون اضافة جيدة للعبة".

وأضاف عبد الزهرة أن "التعاقد مع جافيد كانت برعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وتم توقيع العقد في مقرها".

وأشار عبد الزهرة الى ان "هدف الاتحاد بالتعاقد مع مدربين أجانب على مستوى عال يأتي لخلق جيل جديد قادر على عودة الملاكمة العراقية الى سابق عهدها تحقق نتائج جيدة في منافسات دولية مختلفة".

يذكر أن المدرب الأذربيجاني جافيد إبراهيم قاد منتخب العراق للملاكمة ثلاثة مواسم لينتهي عمله عام 2019.