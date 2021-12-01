مدربون يؤشرون تغييراً إيجابياً بأداء المنتخب العراقي وآخرون غير مقتنعين

شفق نيوز/ عبر عدد من المدربين العراقيين، يوم الأربعاء، عن آرائهم بالمستوى العام الذي ظهر عليه المنتخب العراقي في مباراته أمام عمان ببطولة كأس العرب التي انطلقت أمس في قطر.

وقال المدرب جمال علي لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا قدم مستوى مقنعاً في أول يوم من افتتاح كأس العرب ولاسيما أن الفريق شكل حديثا ويقاد تحت اشراف المدرب بيتروفيتش".

واضاف ان "التغييرات والاضافات في صفوف الفريق أعطت ثمارها وشاهدنا الفريق مختلفاً في لقائه هذه المرة".

وتابع علي ، "لاننكر بان صفوف الفريق شهدت وجود ثغرات دفاعية وارى انها ستعالج في قادم المباريات"، مشدداً على "ضرورة الاستقرار والبناء الصحيح واهمية الاستعانة باللاعبين المغتربين ومجموعة من لاعبي الدوري العراقي المميزين".

واوضح انه "لاحظ استقرار المنتخب ولو بشكل طفيف في الشوط الأول من لقائه بمنتخب عمان وشعرنا بأداء الفريق العراقي نحو الأفضل بعد تقديمه مستوى طيب واستعاد لاعبونا شيئاً من هوية المنتخب العراقي".

بدوره، قال المدرب ولاعب المنتخب السابق فريد مجيد إن "مباريات منتخبنا في تصفيات كأس العالم أثرّت سلبا على الوضع النفسي للاعبين في لقائهم أمام عمان في افتتاح بطولة كأس العرب".

واضاف انه "بات واضحا بان ادفوكات كان متأثرا بمساعده ببيتروفيتش والدليل ان بيتروفيتش وبعد تسلمه مهمة تدريب المنتخب ، كلف اللاعب شيركو كريم بمهمة مركز مدافع اليمين رغم انه يلعب بمركز الهجوم".

واشار مجيد الى ان "المدرب نجح بشكل كبير في تقديم المنتخب بشكل جيد في الشوط الاول ، لكن الاوراق تبعثرت في الشوط الثاني بعد ان فقد الفريق بشكل عام الاستقرار الفني ولم يظهر بمستوى جيد".

وبين "كنت اتمنى ان يقدم منتخبنا مستوى جيداً في بداية مشواره بكأس العرب الا انه للاسف لم يقنعني بمستواه".

من جانبه اكد المدرب كاظم الربيعي ان "مدرب منتخبنا الوطني بيتروفيتش كان يريد ان يحقق انجازا في اول ظهور له مع منتخب العراق، وقد ظهرت غيرته واهتمامه على المنتخب بنزوله ارض الملعب لتغيير اللاعب الذي نفذ ضربة الجزاء".

واضاف، "لقد جعل المنتخب يظهر بأسلوب مميز خلال أيام معدودة ولا سيما في الشوط الأول ، ولعب كرة جميلة على العشب الطبيعي لملعب الجنوب الرائع في اول مبارياته ببطولة كاس العرب التي انطلقت امس في قطر وانتهت بالتعادل الايجابي".

وتابع، "علينا ألّا ننسى بان بيترفيتش تقبل وبشجاعة المهمة واتوقع ان يتصاعد الاداء من مباراة لاخرى مع وجود الاستمرار وتراكم الاستقرار الفني لدى اللاعبين تحت اشراف مدربهم الجديد".