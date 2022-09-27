مدربون يقيمون أداء المنتخب في الرباعية ويبدون رأيهم بالأنسب لتمثيله

شفق نيوز/ كشف مدربون محليون، اليوم الثلاثاء، عن رأيهم بأداء المنتخب العراقي في بطولة الاردن الرباعية، فيما شددوا على ضرورة اختيار الأنسب لتمثيل المنتخب من اللاعبين المحترفين والمحليين.

وقال المدرب العراقي المحترف في الدوري الأردني جبار حميد لوكالة شفق نيوز إن "تقييم أداء مشوار المنتخب مع لاعبين يمثلون العراق لأول مرة كان مقنعا".

وأضاف حميد "كنت اتمنى من المدرب راضي شنيشل إشراك اللاعبين المحترفين فقط لاسيما بعد مطالبات مستمرة وضغط متواصل لأشخاص من داخل العراق وخارجه، بعضهم يطالب بذلك من أجل مصالح شخصية والآخر من أجل خدمة المنتخب".

وأوضح المدرب المحترف في الأردن أن "بعد إشراكهم ستتضح الرؤية للإبقاء على اللاعب الجيد وإبعاد الذي لا يستحق" .

وبيّن المدرب رحيم حميد أن "النتيجة أمام سوريا كانت جيدة والأداء مقبول، لكن وصول لاعبينا لهدف الخصم كان قليلا وكان لابد من تغيير أسلوب اللعب في البطولة".

من جانبه قال المدرب عادل نعمة لوكالة شفق نيوز إن "تقييم أداء المنتخب الوطني في البطولة الرباعية التي جرت في الأردن ، صعب والسبب يعود لابتعاد المنتخب عن التجمع منذ ستة أشهر، فضلا عن التخبط والعشوائية في العمل وعدم وجود رؤية حقيقية وتخطيط صحيح لإدارة المنتخب".

وأضاف نعمة أن "المنتخب بحاجة الى عمل كبير لاعداده ويجب الاسراع بتسمية مدرب دائم لقيادته مدة طويلة من اجل مشاهدة الدوري ومتابعة المغتربين".

ولفت المدرب عادل نعمة الى ان "ليس كل لاعب مغترب هو الافضل ويستحق تمثيل المنتخب، وعلينا دائما اختيار اللاعب المناسب سواء كان لاعباً محلياً أم محترفاً".

وبيّن عادل ان "الحسنة الوحيدة في البطولة هي عودة الحارس المتالق جلال حسن لمستواه الحقيقي إذ قدم اداءً ملفتاً خلال المباراتين التي خاضها المنتخب".

وانطلقت البطولة الرباعية في 23 ايلول الجاري في الاردن،بمشاركة 4 منتخبات هي (العراق والاردن وعمان وسوريا)، وبدأت البطولة بخسارة المنتخب العراقي في مواجهة سلطنة عمان بركلات الجزاء الترجيحية، فيما تغلب على نظيره السوري بهدف نظيف محرزا المركز الثالث في البطولة التي توج فيها المنتخب الاردني بطلا.