مدربون يعلقون على تسمية مدير فني محلي للمنتخب: الوقت قصير والأمل ضعيف

شفق نيوز/ شدد عدد من مدربي كرة القدم العراقيين"، يوم الاثنين، على الاسراع بتسمية مدرب لقيادة المنتخب العراقي للمباراتين المقبلتين امام الامارات وسوريا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم خلفاً للمدرب السابق بيتروفيتش.

وقال المدرب احمد خلف لوكالة شفق نيوز، "نتمنى من الاتحاد الابتعاد عن الشخصنة في تسمية المدرب الذي سيقود المنتخب الوطني للمباراتين المقبلتين امام الامارات وسوريا".

واضاف، "على اتحاد الكرة ان يسمي الاصلح للمهمة وان يكون الاختيار وفق معايير لان التسمية مهمة سيما وان المنتخب الوطني سيخوض مواجهتين تدخل في حسابات الحصول على البطاقة الثالثة رغم الامل الضعيف".

ودعا خلف الاتحاد العراقي الى ان "يدقق باختياره للمدرب وان يكون الاختيار وفق مواصفات ويحسم موقفه"، مشدداً على "إنصاف المدرب المحلي بشكل يليق به كونه يمتلك شخصية جيدة ويحمل عقلية تدريبية ممتازة".

بينما شدد المدرب يحيى علوان على "ضرورة تعيين مدرب المنتخب بسرعة لتسلم مهمته من اجل وضع خطة تناسب المباراتين المقبلتين واتخاذ الاجراءات اللازمة واعداد لاعبي المنتخب فنياً وبدنياً".

ودعا علوان خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الى "عدم تأجيل التسمية مدة اكبر لاسيما مع وجود تضارب بالاراء حول تأخير التسمية بسبب عدم الاتفاق على اختيار مدرب محدد".

واضاف ان "اختيار المدرب يجب ان يكون من خلال لجنة فنية ويجب ان تكون التسمية مدروسة وصحيحة فما تبقى لمنتخبنا مباراتين مهمتين جدا لابد من حسمها".

وابدى علوان، "اسفه لتضارب الاراء والانقسامات الحاصله في الرأي بين الاعضاء في تسمية المدرب والتي ادت للتاجيل"، مبيناً ان ذلك لم يكن من مصلحة منتخبنا".

وقال المدرب صفاء عدنان لوكالة شفق نيوز إن "قرار تسمية مدرب محلي لقيادة المنتخب جاء متأخراً وكان يفترض تسمية المدرب المحلي فور اعفاء ادفوكات على اقل تقدير".

واضاف ان "المدرب المحلي يعرف ادواته ونوعية اللاعبين ويعرف مستوياتهم واداء لعبهم ونقاط قوتهم وضعفهم ، فضلا عن ان اللاعب العراقي يفهم مايطلب منه من المدرب المحلي بالمباشر".

ودعا عدنان الوسط الكروي لتظافر الجهود ودعم المنتخب للاستفادة من بصيص الامل المتبقي للتأهل الى كأس العالم". مطالباً اتحاد الكرة بـ "اتخاذ قرار سريع وحاسم في التسمية فالوقت قصير ولم يتبقَ وقت كافي للمباراتين المقبلتين امام الامارات وسوريا".