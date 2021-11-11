مدربون يعقدون الأمل على لقاء اليوم مع سوريا ويوجهون رسالة للاعبي المنتخب العراقي

شفق نيوز/ تقام اليوم مباراة وصفت بـ"المهمة" للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره السوري مساء اليوم الخميس على ملعب الغرافة في قطر وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقد وجه عدد من المدربين العراقيين نصائح للاعبي المنتخب من خلال وكالة شفق نيوز ، بغية تشجيعهم وتوجيههم لتقدم مستوى جيد وتحقيق الفوز وحصد نقاط اللقاء الثلاث.

ويقول المدرب ثائر جسام: لا نتوقع أن مباراة المنتخب الوطني أمام سوريا ستكون سهلة بل هي صعبة جدا على فريقنا ولاسيما ان المنتخب السوري منتخب قوي .

ودعا اللاعبين لعدم خوض المباراة بتهاون، وان يركزوا بادائهم ويطبقوا مايمليه عليهم المدرب من جوانب خططية .

وأضاف جسام أن الهدف الأهم هو حصولنا على نقاط اللقاء لنسنعيد امالنا في الحصول على احدى بطاقات التأهل الى التصفيات الحاسمة .

بينما شدد المدرب جمال علي على التمسك بالفرصة الاهم في المنافسات، مشيرا إلى أن الفريق السوري هو الآخر سيأتي عازماً لكسب النقاط الثلاث بعد النتائج السلبية التي خرج فيها، وتذيله لحد الان ترتيب فرق المجموعة .

وشدد على أن أي خطأ واي تهاون مرفض من لاعبينا كون الفوز في لقاء اليوم يعيد لنا الآمال للعودة الى اضواء التنافس بعد نزيف النقاط في المباريات السابقة .

وتوقع علي ان تكون مباراة اليوم مفتوحة من قبل الجانب السوري الذي يسعى هو الآخر لتحقيق الفوز حيث لا يوجد شيء يخسره، و لن يكون اللعب مغلقاً بالجانب الدفاعي وربما الحال ينطبق على منتخبنا ايضا الذي ربما سيلعب بخطة مفتوحة .

وختم القول نأمل أن نحقق الفوز وان نستعيد توازننا ونعود للتنافس مجددا والحصول على احدى بطاقات التأهل .

بدوره قال المدرب عماد محمد: على اللاعبين بذل الجهد وتقديم مستويات أفضل من المباريات السابقة كون المباراة حساسة جدا ومصيرية تعيد لنا نقاطها الأمل في التنافس للحصول على احدى بطاقات التأهل .

وشدد على ضرورة الابتعاد عن متابعة مواقع التواصل الاجتماعي لعدم تشتيت الأفكار لحين انتهاء موعد اللقاء.

ودعا محمد اللاعبين لتقديم كل ما يرضي الجمهور والاعلام العراقي وان يحققوا الفوز لإسعاد العراقيين .