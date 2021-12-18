مدربون يبدون آراءهم حول قرار الاتحاد العراقي بشأن بتروفيتش

شفق نيوز / تضاربت آراء مدربين عراقيين، حول قرار إبقاء اتحاد الكرة على المدرب بيتروفيتش، لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال ما تبقى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وعدّ المدرب حسن أحمد، القرار "خبر خطير في هذا الوقت الحساس"، مضيفاً أن "بيتروفيتش غير صالح لقيادة المنتخب الوطني في هذه الفترة الحاسمة كونه اخفق في عمله خلال المدة السابقة وفي بطولة كأس العرب، وذلك ظهر واضحا خلال قيادته للمنتخب" .

ولفت أحمد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ما تبقى من مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم مصيرية وكان الأجدر الاتفاق مع مدرب آخر يعالج الأخطاء السابقة وينقذ المنتخب من وضعه المقلق" .

وأشار إلى أن "بيتروفيتش مجامل للاتحاد لتنفيذ رغباته وما يطلب منه"، منوهاً إلى أن "ابقاءه بالمهمة بعد أن أثبت أنه ليس بالمدرب الذي يستحق قيادة منتخب، أمر خاطئ" .

من جانبه، قال المدرب سامي بحت: "أنا ضد أسلوب بيتروفيش في كل شيء، لكن قرار الاتحاد كان صحيحاً في الإبقاء عليه في هذه الفترة بغية الاستقرار الفني" .

ورأى بحت، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد عليه أن يخطط لما بعد بيتروفيش، ويضع خطة طويلة الأمد للارتقاء بالمنتخب وإيصاله للعالمية"، مردفاً بالقول: "منتخبات العالم سبقتنا كثيرا بمستوياتها وأصبحت قوية جداً ولا بد أن نخطط بشكل صحيح لبلوغ مستوياتها ولاسيما أن العراق مليء بالمواهب" .

واعتبر بحت، أن "الاستقرار الفني ضروري جداً خلال هذه الفترة، والإبقاء على بيتروفيتش رغم سلبياته سيخدم المنتخب ولاسيما أنه كان يقود المنتخب في عهد أدفوكات بشكل غير معلن، إذ كان يختار اللاعبين بغياب أدفوكات من خلال تواجده في العراق ومتابعته للدوري" .

وختم بالقول "أنا مع بقاء بيتروفيتش لأن المنتخب بحاجة إلى استقرار فني ومدرب تعرف على اللاعبين، لافتاً إلى أن "التغيير سيعطي مردودا عكسيا على أداء المنتخب بشكل العام" .