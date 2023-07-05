مدربون ولاعبون يشكون ناديين عراقيين بسبب مستحقات مالية

شفق نيوز / دعت لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، ممثلَ نادي النفط الرياضي للحضور يوم غدٍ الخميس، في الساعة (12:30) ظهراً، وذلك بخصوص الدعوى المقدمة من قبل المدرب حكيم شاكر فليح، لأسباب مستحقات مالية متبقية بذمة نادي النفط لم تسدد بعد.

واشترطت اللجنة، أن يكون الممثل ملماً بحيثياتِ الدعوى، مع جلب كتاب تخويل من النادي، وعلى المدرب جلب المستمسكات الأصولية أو البطاقة الموحدة مع أولياتِ الدعوى الكاملة.

في السياق، طالبت لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحاد، ممثلَ نادي الكهرباء الرياضيّ للحضور يوم غد الخميس في الساعة (1) ظهراً، وذلك بشأن الدعوى المقدمة من قبل اللاعب سيف جميل فليح، لأسباب مالية.

واشترطت اللجنة كذلك، أن يكون الممثل ملماً بحيثيات الدعوى مع جلب كتاب تخويل من إدارةِ النادي، وعلى اللاعب جلب المستمسكات الأصولية أو البطاقة الموحدة مع أولياتِ الدعوى الكاملة.

من جانب آخر، دعت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم (سالم عامر سالم، حكم الساحة، ريكار مجيد محمود، حكم رابع، وهكار صبحي كامل مشرف المباراة) يوم الاثنين المقبل، في مقرّ الاتحاد في الساعةِ 12 ظهراً، إضافة إلى دعوة مُمثلٍ عن نادي الموصل، وذلك بناءً على اعتراضِ نادي الموصل أمام نادي التاجي.