مدربون عراقيون متفائلون بتأهل المنتخب إلى كأس العالم: مجموعتنا سهلة

شفق نيوز/ عبر مدربون عراقيون، يوم الخميس، عن تفاؤلهم بتأهل المنتخب الوطني العراقي الى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

واليوم الخميس، وضعت القرعة المنتخب العراق في المجموعة الثانية الى جانب كوريا الجنوبية والاردن وعُمان والكويت وفلسطين.

وفي هذا السياق، يقول المدرب الكروي صالح راضي لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة المنتخب العراقي منسجمة ومتوازنة، ولا يوجد فريق قوي وآخر ضعيف فجميع فرق القارة تطورت وبدأت تستعد للمنافسات".

واضاف ان "نسبة تأهل منتخبنا لكأس العالم عالية جداً وتصل الى 70 ‎%‎ وهذه نسبة جيدة تمكننا من حجز بطاقة التأهل الى المونديال القادم".

واشار الى ان "عامل استعداد اللاعبين مهم جدا واعتقد ان البرنامج المقبل المعد سيكون حافل بمعسكرات ومباريات ودية قوية وانا على يقين ان الاتحاد لن يقصر بهذا الجانب المهم".

بينما قال الخبير الكروي سعد حافظ للوكالة، ان "المجموعة الثانية التي يلعب ضمنها منتخب العراق متوازنة جدا واقرب الى السهلة".

واضاف ان "مجموعتنا تضم فرق اقل من مستوى منتخبنا شاناً ومن ينافسنا فقط منتخب كوريا الجنوبية وربما قليلا منتخب الأردن".

واشار حافظ الى ان "الجانب الإيجابي في مجموعتنا ان كل الفرق التي تواجهنا قريبة على العراق باستثناء كوريا الجنوبية التي تبعد عنا بالمسافة انما باقي المنتخبات قريبة وسوف لا يعاني لاعبونا من عناء التنقل والسفر".

واكد بان "بلوغ منتخبنا كأس العالم سهل جدا واتوقع ان يتصدر المجموعة ان لم يكن ثانيا فهو في الاخر سيصل للمونديال المقبل".

من جانبه قال مدربُ المنتخب الوطنيّ العراقي خيسوس كاساس، إن "القرعةَ كانت متوازنةً، وإن المرحلةَ المُقبلة من التصفياتِ ستكون حاسمةً و مثيرةً، ولا يوجدُ هناك منافسٌ سهلٌ كون الجميع سيكون لديه طموحُ التأهل، وستتحلى المنتخباتُ المنافسة بروحيةِ النفس الطويل خلال المواجهاتِ العشر التي ستستمر على مدار عشرة أشهر".

وأضاف، "لقد كانت القرعةُ متوازنةً، وفي جميع المجموعاتِ سيكون هناك صراعٌ كبيرٌ للحُصولِ على المركزين اللذين يمنحان الحقَّ في الذهاب إلى كأسِ العالم، علاوة على ذلك هناك 10 مبارياتٍ فقط، وأي خطأ يمكن أن يدفعَ ثمنه غاليًا.. من الآن فصاعداً علينا التركيزُ على كل مباراةٍ، وستكون كل مباراة فريدةً من نوعها، و التقليل من إرتكاب أقل عددٍ ممكنٍ من الأخطاء".

واشار كاساس إلى ان "لعبةَ كرة القدم أصبحت الاختلافاتُ فيها أقل بين الفرق، وإذا قمنا بتحليلِ النتائج في كأس أوروبا أو كوبا أمريكا الحالية، فيمكننا أن نرى أنه لا توجد مباراةٌ سهلة.. سنناضلُ من أجل تحقيقِ حلم ملايين العراقيين، ونأملُ أن نحققه بدعمِ الجُمهورِ العاشق لمُنتخبِ بلاده".