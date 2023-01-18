مدربون عراقيون متفائلون بالظفر بكأس الخليج ويعطون تقييماً لكاساس الأسباني

شفق نيوز/ لم يتبقَ سوى ساعات قليلة لإسدال الستار على بطولة خليجي 25 باقامة المباراة الختامية التي تجمع منتخب العراق بنظيره العُماني.

واستطلعت وكالة شفق نيوز آراء مختصين حول حظوظ المنتخب الأقرب للظفر بلقب كأس خليجي 25، وكذلك تقييم مدرب المنتخب العراقي الاسباني خيسوس كاساس في ادارته لمباريات منتخب العراق خلال البطولة.

وقال لاعب المنتخب الوطني السابق والمدرب الحالي فيصل عزيز، "بالتأكيد ستكون مباراة كبيرة تجمع منتخبنا الوطني ونظيره العماني وأتوقع أن تشهد ندية بين الطرفين"، مضيفا، ان "الفوز سيكون من نصيب الفريق الذي يقدم مستوى افضل ويستغل الفرص التي تسنح له دون إضاعتها، فتسجيل الأهداف في لقاء الحسم سيكون الفيصل بمن سيتوج باللقب الخليجي".

وتابع، "اما فيما يخص مستوى المنتخب وادارة المدرب الاسباني ، فمن وجهة نظري فإن أداء المنتخب خلال المباريات التي خاضها لحد الان اراه ضعيفاً فنياً، وان مدرب منتخبنا خيسوس كاساس يلعب بدون طريقه مدروسة ويعتمد على قابليات اللاعبين من خلال مشاهدتي لكل المباريات".

من جانبه قال اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي احمد خلف ان، "حظوظنا كبيرة بالتتويج باعتبار معطيات مبارياتنا السابقة في اداء تصاعدي فضلا عن المد الجماهيري الذي سيعطي حافزاً للاعبين".

واضاف، "سبق ان لعبنا مع منتخب عُمان في انطلاق البطولة وكنا الافضل والاقرب للفوز كما كان لاعبونا الطرف الافضل بكل المباريات التي خاضها منتخبنا الوطني".

وأوضح خلف، "اعتقد لدينا نقاط قوة تمكننا من تحقيق الفوز في مباراتنا أمام عمان غدا والتتويج باللقب ، ولاسيما ان لاعبينا لديهم حافز الأرض والجمهور اللذين يصبان في صالحهم".

وبشان المدرب وتقييمه قال خلف، "ليس ممكناً أن أُقيم مدربا ولا يجب أن نخضعه لتقييمات خلال مدة قصيرة (..) لحد الان الفريق يسير بخطوات جيدة وعلينا ان ننتظر بعد بطولة الخليج كونها ليست مقياسا للتقييم".

واشار الى ان "البطولة استكشافية ويُقيّم من خلالها اللاعبون ومستوياتهم، وبكل الاحوال لابد ان نقيم كاساس خلال المباريات القوية في البطولات المقبلة".

وتابع، "لحد الان الامور إيجابية بالنسبة للمدرب ولا يمكن تقييمه"، مؤكداً أن، "لاعبي المنتخب متجاوبون لحد الان مع كاساس، واعتقد ان لديه استراتيجية جاء للعمل بها لتأسيس منتخب جاهز لبطولات العالم المقبلة".