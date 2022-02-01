مدربون عراقيون: أمل التأهل مازال قائماً ومباراة لبنان بوابة لكسب النقاط المتبقية

شفق نيوز/ تعقدت حسابات المنتخب العراقي لكرة القدم في التأهل لنهائيات كأس العالم بعد نزيف النقاط من خلال النتائج السابقة حتى وضع نفسه مرة اخرى في عنق الزجاجة وتكون حساباته ضمن تعقيدات صعبة.

لكن مع كل تلك النتائج السلبية ما زال الأمل معقوداً على مبارياته الثلاثة أمام منتخبات لبنان والإمارات وسوريا، وعليه فان الفوز بالمباريات الثلاثة وخسارة الامارات امام إيران تضمن الحصول على بطاقة الملحق الثالثة. وتعد مباراة العراق اليوم امام لبنان هي بوابة عودة المنتخب لأجواء التنافس.

وكالة شفق نيوز استطلعت آراء عدد من المختصين للإدلاء بآرائهم حول مباراة اليوم أمام لبنان ومصير المنتخب العراقي في مشواره المتبقي.

وقال المدرب عصام حمد لوكالة شفق نيوز؛ ان "فرصة حصولنا على بطاقة الملحق الثالثة مازالت قائمة رغم تعقيد الأمور بحكم النقاط التي فقدناها في المباريات السابقة"، عازيا سبب نزيف النقاط هو "عدم تمكن منتخبنا في مباريات سابقة التفوق على فرق لم تكن بتلك القوة التي يصعب علينا اجتيازها".

وأكد حمد؛ أن "حالة عدم الاستقرار اثرت على النتائج والتي كانت بسبب التغييرات التي شهدتها تشكيلة المنتخب من مباراة لأخرى".

ومع كل تلك المعرقلات السابقة توقع حمد ان "يقدم منتخبنا الوطني مستوى جيد أمام مضيفه اللبناني اليوم وأن يكون الأداء مقنع وتكون النتيجة ايجابية نكسب من خلالها النقاط الثلاثة التي ستكون بوابتنا لكسب المباريات المتبقية".

أما المدرب نبيل زكي قال: "نحن متفائلون في مباراة اليوم التي تكاد تكون الفرصة الاخيرة للمنتخب".

وأشار زكي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ الى "سوء أرضيات الملاعب اللبنانية التي تقلقنا ستؤثر على اداء لاعبينا لاسيما في حال تساقط الامطار خلال اللقاء كوني عملت بلبنان واعلم بأجوائها الممطرة بشكل مستمر، لكن رغم صعوبة المهمة صعبة فإن منتخبنا قادر على تحقيق الفوز".

وابدى زكي اسفه لـ"المركز الذي يحتله منتخبنا حاليا"، مشيرا إلى أن "المنتخب العراقي هو من ادخل نفسه بهذا المدخل الصعب وكان المفروض أن يسيطر على الوضع من بداية التصفيات وتحقيق النتائج التي تبعدنا عن الحسابات المعقدة".

بينما قال اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق؛ أن "على منتخبنا الوطني الفوز في لقاء اليوم على منتخب لبنان لتبقى فرصة الحصول على بطاقة الملحق الثالثة سانحة ويبقى امل للتنافس على الرغم من الارتباك غير الطبيعي الذي رافق الفريق من خلال الاصابات التي لحقت عدد كبير من أبرز لاعبينا بالفيروس".

ودعا عبد الرزاق في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ "لاعبي منتخبنا أن يجمعوا قواهم وتقديم كل ما لديهم من إمكانيات وجهد لإعادة هيبة الكرة العراقية وتحقيق الفوز في لقاء اليوم على المنتخب اللبناني.