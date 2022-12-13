مدربون عراقيون عن كأس العالم: أغلب النتائج غير متوقعة وفرنسا الأقرب لنيل اللقب

استطلعت وكالة شفق نيوز، اليوم الثلاثاء، آراء وتوقعات مختصي كرة القدم العراقية بشأن مستويات المنتخبات ومن سيخطف لقب كأس العالم في مونديال العام 2022 المقام في دولة قطر وذلك بعد بلوغ المنافسات المربع الذهبي.

وتوقع المدرب باسم قاسم ان "يخطف منتخب فرنسا لقب كأس العالم 2022 لما قدمه من مستوى جيد خلال المنافسات".

وقال قاسم لوكالة شفق نيوز إن "بعض الفرق الكبيرة وصاحبة التاريخ على مستوى نهائيات كأس العالم ظهرت بصورة مغايرة وغير متوقعة، منها من غادر من الادوار الاولى، ومنها من غادر البطولة مع فرق أقل منها تاريخا من حيث الإنجازات، وكانت اغلب النتائج غير متوقعة".

واضاف، "اعتقد ان الفرق الاربعة المتأهلة للمربع منها من وصل باستحقاق كبير وجدارة ومنها من لعب ظروف المنافسة، والتوفيق دور بوصولها الى هذه المرحلة أكثر مما كان وصولها بجدارة واستحقاق واعتقد هذا ينطبق على الفريق الكرواتي والنتائج التي حققها منذ الدور الأول حتى الدور نصف نهائي".

وتابع قائلاً أن "الحال ينطبق على منتخب الارجنتين، لكن الدور الايجابي الذي لعبه النجم ميسي كان سببا في خلق الفارق مع ان فريق الارجنتين لم يظهر بشكل جيد في جميع المباريات التي لعبها حتى وصوله الى الدور نصف نهائي، ولم يكن بتلك الجدارة التي حققها الفريق المغربي والفرنسي في جميع الأدوار التي خاضوها".

وتمنى المدرب باسم قاسم ان "يكون الفريق المغربي أحد أطراف المباريات النهائية ليسجل تاريخاً مشرفاً للكرة العربية والإفريقية".

من جهته قال المدرب صالح راضي لوكالة شفق نيوز إن "هذه البطولة من نسخة كأس العالم تميزت بالمفاجئات التي شهدتها مراحل المونديال".

وأضاف راضي "بعد ان كانت الأنظار والتوقعات تنصب لترشيح البرازيل للحصول على اللقب تفاجأنا بخروج الفريق على يد الكروات".

وأضاف المدرب اننا "اليوم كمتابعين نرى أن المنتخب الفرنسي هو الأقرب لخطف لقب كأس العالم 2022 وحسب المعطيات والمستوى الذي يمتلكه لاعبو فرنسا".

وأشار المدرب الى ان "اغلب الفرق لم تكن بمستوى الحدث، ولم تبرز هذه البطولة أسماء لامعة مثل البطولات السابقة" ، موضحاً أن "المباريات التي جرت في بداية البطولة كانت أفضل من مستوى مباريات الحسم".