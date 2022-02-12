مدربون عراقيون: شهد سيتغلب على عقبات المنتخب رغم المهمة الصعبة

استطلعت وكالة شفق نيوز، يوم السبت، آراء عدد من المدربين العراقيين، بشأن تسمية اتحاد الكرة للمدرب عبد الغني شهد لقيادة المنتخب الكروي، لمباراتي الإمارات وسوريا المقبلتين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وقال المدرب عباس عبيد، للوكالة، إن "عبد الغني شهد مدرب جيد وسيتغلب على العقبات التي تواجهه لاسيما أنه سيواجه عقبة توظيف اللاعبين حسب رؤيته الجديدة".

وأضاف عبيد، أن "لشهد استراتيجية تختلف عن المدربين السابقين في اختيار وتوظيف اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب للقائي الإمارات وسوريا التي من المؤمل أن يوفق بها، لاسيما وأنه يعرف خفايا وإمكانيات لاعبي منتخبنا ويعلم مستوياتهم جيدا كونه متابع للدوري ويعرف قدرات كل اللاعبين".

من جانبه، أضاف المدرب حسام فوزي، للوكالة، أن "خطوة تعيين شهد متأخرة، لكن لا بأس بها لاسيما وأن الحظوظ مازالت قائمة لخطف البطاقة الثالثة"، مبيناً أن "الضغط سيكون أقل في المباراتين المقبلتين على المنتخب بعد ما دخل اليأس لقلوب الجمهور إثر النتائج السلبية التي لحقت بالمنتخب في المباريات السابقة تحت إشراف أدفوكات وبيتروفيتش".

ولفت فوزي، إلى أن "المنتخب يمكنه بقيادة شهد تحقيق نتائج طيبة أمام الإمارات وسوريا وبالإمكان تحقيق الفوز والحصول على البطاقة الثالثة رغم الصعوبة"، مردفاً بالقول: "كان من المفترض على الاتحاد اتخاذ هذه الخطوة مبكراً ليتسنى للمدرب عبد الغني التعامل مع الوضع بشكل مريح".

بدوره، قال المدرب باسم قاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "أي مدرب عراقي لو كان قد تسلم المهمة قبل أدفوكات وحتى بعد أدفوكات لكان قد حقق نتائج أفضل وكان التأهل أسهل ولم تتعقد الأمور لهذا الحد"، مستدركا بالقول: "اتحفظ على طريقة تسمية عبد الغني شهد التي حددت بمباراتين فقط وكان المفروض إن نعطيه الثقة والمساحة وتهيئة له الأجواء لفترة معقولة لا أن تختزل دعوته لمباراتين".

وتابع قاسم: "كان يجب على الاتحاد أن يتخذوا القرار من الخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح، لكني واثق من قدرات شهد، وأتمنى له التوفيق بمهمته المقبلة، لاسيما أنه قادر على تخطي المهمة الصعبة والنجاح بقيادة المنتخب".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد سمى عبد الغني شهد، مدرباً للمنتخبِ الوطني، يساعده حيدر نجم، ورزاق فرحان، وأحمد جاسم، مدرباً لحراس المرمى، والمدرب المساعد الهولندي آدري بوغرس ومدرب اللياقة البدنية الإسباني غونزالو.