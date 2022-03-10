مدربون: اختيارات شهد للاعبي المنتخب مقنعة وعودة الحياة لملاعب بغداد هو المهم

شفق نيوز/ ابدى مدربون عراقيون ارتياحهم للأسماء التي أعلن عن تمثيلها للمنتخب العراقي لكرة القدم والتي تم اختيارها في ضوء رؤية المدرب عبد الغني شهد، استعدادا لمباراتي الإمارات وسوريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

عودة الروح

وقال المدرب احمد صلاح لوكالة شفق نيوز؛ إن "مباراة العراق والامارات ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم ستكون ربما مضغوطة على لاعبينا الذي اتوقع ان يتغلبوا على ذلك الضغط بوجود لاعبين مميزين تم اختيارهم المدرب شهد".

وأوضح صلاح؛ أن "الجانب المهم هو رفع الحظر وعودة الروح لملاعب بغداد مجددا"، لافتا إلى أن "اغلب الاسماء مقنعة وتمتلك إمكانيات جيدة على أمل الاستقرار على القائمة الأساسية التي ستمثل العراق في أهم مباراتين متبقيتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وبين ان "المدرب عبد الغني شهد اختار اسماء جيدة للمنتخب يضاف لهم المحترفين ليكونوا تشكيلة مثالية بعد الاستقرار على القائمة النهائية التي ستلاقي الإمارات وسوريا".

واضاف ان "لقائنا أمام الإمارات سيكون للجمهور العراقي الذي سيحضر ثقل كبير وجانب ايجابي لتحفيز اللاعبين خلال المباراة لنحصل على النقاط الثلاثة".

ودعا الجمهور لـ"التشجيع المثالي وان يقدموا تشجيعاً حضاريا لعكس صورة مشرقة عن ملاعبنا ونتمنى ان يكون التشجيع على مستوى عال كما فعل جمهورنا في مباراة اوغندا الودية ونأمل أن يتكرر ذلك بمباراة زامبيا الودية التي ستسبق لقاء الإمارات الرسمي".

أزمة لاعبين

بينما قال المدرب حيدر عبيد ان "الامر الايجابي في مباراتنا أمام الإمارات هو رفع الحظر واللعب في بغداد بعد غياب طويل عن اللعب بملاعب العاصمة".

وأوضح عبيد في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "النقاط التي سنسعى للحصول عليها من الامارات هي الأهم ستكون دافعا لتحقيق الفوز في مباراتنا أمام سوريا والاقتراب من البطاقة المؤهلة الثالثة".

وبين ان "المدرب عبد الغني شهد اتخذ خطوة ايجابية بدعوة عدد كبير من اللاعبين كي لا يقع في ازمة لاعبين كما حدث للمنتخب في مباراة إيران بعد اكتشاف اصابة عدد كبير من لاعبي المنتخب بالفيروس وواجه المدرب بيتروفيتش صعوبة بايجاد بدلاء".

اسماء مقنعة

وقال المدرب نديم كريم ان "الاسماء التي تمت دعوتها للمنتخب عن طريق عبد الغني شهد مقنعة والتي يراد من خلالها الاستعداد للقاء الإمارات وسوريا، بينما سيكون الجانب المهم الآخر هو لعب منتخبنا في بغداد بعد زمن طويل من الانقطاع".

وأضاف كريم في حديث لوكالة شفق نيوز؛ "نحن نحتاج للاعبين يجمعون ما بين الخبرة والشباب حتى وان كان اللاعب الخبرة كبير في السن نوعا ما، لكن اذا كان وجوده ايجابياً فلا ضير أن يعتمد عليه المدرب خدمة للمنتخب".

وتابع؛ "لقد اطلعنا على القائمة الاولية التي اعلن عنها امس، ان شهد اعطى من خلالها الفرصة للاعبين من الشباب وكذلك من الاولمبي وهذا جانب مهم يدعو لتأسيس وبنفس الوقت إشراكهم مع اللاعبين الكبار وأن ذلك سيمنحهم الخبرة والثقة بالنفس".

وابدى كريم تفاؤله بالمنتخب مع المدرب الجديد متمنيا ان يحقق منتخبنا نتائج مرضية للشارع الرياضي الذي ينتظر منه الفوز في مباراتي الإمارات وسوريا.