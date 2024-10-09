مدربا العراق وفلسطين: مواجهة غداً صعبة والطموح مشترك للتعويض

شفق نيوز/ قال مدرب منتخب العراق لكرة القدم خيسوس كاساس، يوم الاربعاء، إن "منتخب فلسطين ليس سهلاً، فقد حقق نقطة أمام كوريا الجنوبية في ملعب الأخير. إنه فريق منظم قمنا بتحليله بشكل جيد، والفوارق ليست كبيرة بيننا."

وأضاف كاساس، في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مواجهة فلسطين: "نشعر بالارتياح تجاه الفريق الذي صنعناه، فنملك 25 لاعباً جاهزين ولا توجد لدينا أي مشكلة بسبب الغيابات."

وتابع: "نأمل أن نستثمر مساندة الجماهير في مباراة الغد. لقد خسرنا نقطتين في المباراة الأخيرة أمام الكويت بعد التعادل رغم أننا كنا الأفضل، ونسعى للتعويض في لقاء الغد."

وختم كاساس حديثه قائلاً: "نتمنى جميعاً أن يسود السلام في العالم وتنتهي الحروب."

من جهته، قال مدرب المنتخب الفلسطيني، مكرم دبوب، في المؤتمر الصحفي: "سنواجه منتخباً قوياً جداً، مباراتنا أمامهم ستكون صعبة، فهم حققوا العلامة الكاملة في التصفيات الأولية."

وأضاف: "نعاني من بعض الإصابات والغيابات لأسباب خاصة، ونتمنى أن نقدم مباراة تليق بنا وبجماهيرنا، وأن نحافظ على أمل التأهل لكأس العالم."

وأشار دبوب إلى أن "الدوري الفلسطيني توقف لسنة كاملة، وبعض اللاعبين بدون أندية. قدمنا أداءً كبيراً أمام كوريا الجنوبية، لكننا استنزفنا قوتنا أمام الأردن، ونتمنى أن نقدم أداءً مشابهاً لما قدمناه أمام كوريا الجنوبية."