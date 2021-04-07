مدربا الزوراء والجوية متفائلان بحسم مواجهتي اليوم في أبطال آسيا

شفق نيوز/ اكد مدرب فريق نادي القوة الجوية ايوب اوديشو، يوم الأربعاء، أن فريقه في أتم الجاهزية لمباراة الوحدة السعودي.

وقال اوديشو في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، إن "المباراة ستكون قوية للطرفين، والفريقان يسعيان للتأهل إلى دور المجموعات وسيكون الملعب هو الفيصل ونأمل أن نوفق ونخرج فائزين بلقاء اليوم".

واضاف أنه "على الرغم من تواجد فريق الوحدة السعودي في مراكز متأخرة بجدول الدوري السعودي الا انه فريق يمتلك لاعبين جيدين ولابد من إعداد العدة في مواجهته بشكل جيد سيما وقد جئنا هنا من أجل تحقيق الفوز ".

واجرى فريق الجوية امس مرانه الاخير استعدادا لمواجهة الوحدة السعودي اليوم الأربعاء في مباراة ملحق دوري أبطال آسيا عند الساعة التاسعة الا ربع مساءً.

وفي شأن متصل قال مدرب فريق نادي الزوراء لكرة القدم راضي شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "حظوظ فريقنا والوحدة الاماراتي متساوية، لافتا الى، اننا "سنحاول تقديم أفضل ما لدينا ولاسيما ان الفريق يمر بمرحلة استقرار ويمتلك لاعبين جيدين في الوقت الحالي".

وابدى شنيشل تفاؤله بالفوز على الوحدة والتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال اسيا، مؤكدا ان حظوظ الفريقين متساوية ، والزوراء سيحاول تقديم أفضل ما لديه خصوصاً وانه يمتلك لاعبين جيدين في الوقت الحالي.

وقال شنيشل، إن "المباراة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين إذ تعتمد على خروج المغلوب والفريق الذي يقدم يستحق الفوز والتأهل، مبيناً أن فريق الوحدة الإماراتي فريق محترم ويسعى هو ايضاً للتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا وهذا حق مشروع لكلا الطرفين".

واضاف، "على الرغم من ان خبرتنا قليلة في دوري الأبطال الا ان الزوراء يمر بفترة استقرار ويحتل المركز الثالث في الدوري العراقي والموسم المحلي جيد مع استمرار النشاط رغم أنه ليس مثالياً بالشكل المطلوب".

وانهى الزوراء امس اخر وحداته التدريبية وملعب آل نهيان الذي يحتضن لقاءه امم الوحدة الاماراتي في الملحق الاسيوي .

وكلف طاقم تحكيم بحريني بقيادة نواف شكر الله لقيادة مباراة اليوم بين الزوراء والوحدة الاماراتي في ملحق أبطال آسيا.