مدربان يكشفان أخطاء في مشوار المنتخب العراقي ويقترحان "عدة أمور" تصحيح المسار

شفق نيوز/ وجه مدربان سابقان للمنتخب العراقي ملاحظات مهمة لاعادة مسار المنتخب الوطني لكرة القدم بعد سلسلة النتائج السلبية للمنتخب الوطني تحت إشراف الهولندي أدفوكات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال مدرب المنتخب السابق اكرم سلمان لوكالة شفق نيوز؛ ان ادفوكات لم يثبت على تشكيلة المنتخب ليصل مرحلة الاستقرار كما كان يفعل كاتانيتش، مبيناً أن ذلك في كرة القدم مبدأ ثابت وهو الاستقرار الفني والذي يتبعه كل المدربين في العالم.

واوضح ان المعالجات تكون بثبات التشكيل على مجموعة من اللاعبين للعمل معهم وإعدادهم بالشكل الصحيح وبهذه الحالة سنرى عطاء جيد داخل المستطيل الأخضر وبشكل مقنع .

ولفت أن التجديد للمدرب كاتانيتش بعد انتهاء عقده في زمن الكورونا كان خاطئا واقالته كان خطأ آخر اثر سلبا على مشوار المنتخب في التصفيات بسبب توقيت ليس بمحله.

بينما قال مدرب المنتخب الأولمبي عبد الغني شهد، نحن ندفع ثمن تغيير مراكز اللاعبين و كان يجب ان يكون اللاعبين المختصين كلٍ بمركزه الذي اعتادوا عليه.

وأضاف شهد في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن من الممكن حجز مقعد الملحق لكن على اهل الشأن او يكونون على قدر المسؤولية ويواجهون المخطئين ويضعوا الحلول بأسرع وقت.

وأوضح أن على مدرب المنتخب استدعاء اللاعبين المغتربين باسرع وقت مؤكداً أنه قام باستدعاء ثلاثة عشر لاعباً مغترباً عندما كان مدربا للاولمبي على عكس ما يقوم به المدرب الأجنبي الحالي من خلال إبعادهم عن المنتخبات الوطنية، مؤكدا انه كان احد الأسباب في جلب أمير العماري للمنتخب الاولمبي مع لاعبين اخرين.

وبين شهد؛ ان الاخطاء المتواجدة في عقد ادفوكات يجب أن تصحح لمصلحة المنتخب الوطني وان يكون حاضرا في بغداد ويتابع الدوري العراقي لاختيار لاعبين جدد.