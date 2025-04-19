مددوا التحقيق.. قضية نيغريرا تعود للواجهة وتقلق برشلونة قبل مواجهاته الحاسمة

شفق نيوز/ مع تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وترقبه لنهائي كأس الملك الإسباني أمام ريال مدريد، يعود نادي برشلونة مرة أخرى لمواجهة قضية "نيغريرا" الخاصة بالتحكيم، والتي تهدد استقرار النادي الكتالوني، ودائماً ما تعكر صفو النادي مع نهايات مواسمه الكروية.

وظهرت قضية "نيغريرا" في شباط/فبراير 2023، واتُهم فيها برشلونة بارتكاب جرائم فساد، عبر تقديم دفعات مالية بقيمة 7.3 مليون يورو إلى الحكم السابق خوسيه نيغريرا بين عامي 2000 و2018 في أثناء فترة توليه منصبه كنائب في اللجنة الفنية للحكام.

وأكد برشلونة أنه استعان بخدمات نيغريرا كمستشار خارجي لكي يقوم بتزويد النادي بتقارير "تتعلق بالتحكيم"، بينما ينفي الحكم السابق تلقيه أي رشوة لتوجيه قرارات التحكيم لصالح برشلونة.

وفي أيار/مايو الماضي، قضت إحدى محاكم مدينة برشلونة بتبرئة مجلس إدارة البارسا بين 2003 و2010، برئاسة خوان لابورتا الرئيس الحالي، من تهم دفع رشاوى إلى نيغريرا.

ولكن يبدو أن فصول القضية لم تنتهِ بعد، فقد تم تمديد التحقيق في القضية أخيراً، وتحديد أيلول/سبتمبر كأقصى حد لمواصلة التحقيق، وهو ما تؤكده الاستدعاءات الجديدة، ما يدل على أن القاضية بحاجة إلى مزيد من الوقت لجمع الأدلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" في تقرير لها، فإن القاضية المكلفة بقضية نيغريرا، أليخاندرا خيل، استدعت كلاً من خافيير إنريكيز، وساندرو روسيل، رئيس برشلونة بين عامي 2010 و2014، وأوسكار غراو، وجوزيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي بين 2014 و2020، وآنا باولا زوجة النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الفنية، للإدلاء بشهاداتهم بصفتهم متهمين في القضية، وتم تحديد موعد الاستدعاء ليكون في 18 أيلول/سبتمبر المقبل.

وشدد التقرير على أن جميع المستدعين متهمون بجرائم تتعلق بـ"الفساد بين الأفراد في المجال الرياضي" وقد يواجهون كذلك تهماً إضافية تتعلق بـ"تزوير مستندات" و"سوء الإدارة".

ويستضيف فريق برشلونة، عصر اليوم السبت، خصمه سيلتا فيغو في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم على ملعب "مونتجويك".

ويمتلك برشلونة حاليًا 70 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما يحتل سيلتا فيغو المركز السابع برصيد 43 نقطة.

ويدخل البارسا المباراة بعدما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب بروسيا دورتموند، وضرب موعداً نارياً مع إنتر ميلان.