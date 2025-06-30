مدة عملها 3 أشهر.. الأولمبية العراقية تشكل هيئة إدارية جديدة لنادي أربيل

شفق نيوز – بغداد

أعلنت اللجنة الأولمبية العراق، يوم الإثنين، عن تشكيل هيئة مؤقتة جديدة لإدارة نادي أربيل خلال ثلاثة أشهر مقبلة، على أن تجرى الانتخابات الخاصة للإدارة الجديدة خلال الاشهر الثلاثة.

‏وفي كتاب ورد لوكالة شفق نيوز، فإن المدة المقررة للهيئة المؤقتة السابقة لنادي اربيل قد انتهت، بعد ان اكملت ثلاثة أشهر ولم تشهد اجراء انتخابات خلال المدة المحددة، وعليه تقرر حلها وتشكيل هيئة مؤقتةً جديدة تقوم بالمهمة.

‏وتألفت اللجنة الجديدة من: طاهر صابر سعيد رئيس للهيئة الإدارية المؤقتة، وكاميران محمد قادر نائباً للرئيس، وسرتيب محمد قادر آميناً للسر، وزبير جبار آميناً ماليا، والعضوين إبراهيم محمد عزيز وره وه ز سلام حسن.