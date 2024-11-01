مدافع المنتخب العراقي أحمد إبراهيم يعتزل اللعب دولياً ويوجه رسالة للاتحاد

شفق نيوز/ أعلن مدافع المنتخب العراقي، وفريق زاخو، أحمد إبراهيم، اعتزاله اللعب دولياً وذلك بعد ساعات من كشف مدرب "أسود الرافدين" خيسوس كاساس قائمة المنتخب لمباراتيّ الأردن وعُمان.

وقال إبراهيم في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعته وكالة شفق نيوز، موجهاً رسالة إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم "اطمئنوا.. لن أحطم أرقامكم".

يأتي ذلك بعد الإعلان عن قائمة المنتخب العراقي لمباراتيّ الأردن وعُمان، والتي خلت من اسم أحمد إبراهيم.

يذكر أن يونس محمود النائب الثاني لرئيس الاتحاد صاحب أعلى رقم في تمثيله للمنتخب العراقي بـ148 مباراة، يليه ثانياً حسين سعيد بـ137 مباراة، وعلاء عبد الزهرة ثالثاً، وعدنان درجال رابعاً، وأحمد راضي خامساً، أما أحمد إبراهيم فيقف بالمركز السادس بخوضه 118 مباراة دولية.

من جانبه، أكد اللاعب سعد عبد الأمير بأنه لم يتردد لحظة واحدة في قبول دعوة المنتخب العراقي والعدول عن قرار الاعتزال كون المهمة وطنية.

وأوضح ان "تمثيل المنتخب الوطني شرف كبير لا يضاهيه شرف آخر، وسنقاتل لأجل تحقيق النقاط الست من مواجهتي الأردن وعمان"، مؤكداً أنه سيكون عند حسن ظن المدرب كاساس وسينتظر المواجهتين على أحرّ من الجمر.