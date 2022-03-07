مدافع القوة الجوية الغاني بانتظار موافقة العراق ليلتحق بـ"الصقور"

شفق نيوز/ اكدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاثنين، أن مدافع فريقها الكروي المحترف الغاني ويلسون أكاكبو تعافى من مرضه وهو بانتظار السماح له بدخول الأراضي العراقية.

وقال رئيس الهيئة الادارية للنادي الفريق الطيار شهاب جاهد، في بيان ورد لوكالة شفق "قدمنا طلبا الى وزير الداخلية من أجل السماح بدخول المدافع ويلسون أكاكبو إلى العراق بعدما تم منعه من الدخول نتيجة إصابته بالتهاب الكبد الفيروسي".

وأضاف "نحن بانتظار الموافقة الرسمية من قبل وزارة الداخلية بعدما خضع اللاعب للعلاج خلال المرحلة الماضية واكتسب الشفاء التام وارسل التقارير الطبية التي تؤكد سلامته من اي مرض".

وتابع أن "الاجراءات الرسمية ننتظرها من أجل السماح للاعب بالانضمام لتدريبات الفريق في بطولة كأس العراق ودوري ابطال اسيا والمباريات المتبقية من الدوري الممتاز".

وأعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي في الرابع من أيلول/ سبتمبر 2021،عن تعاقدها مع المدافع الغاني ويلسون أكاكبو لتمثيل الفريق في الاستحقاقات المقبلة.

وقدمت ادارة النادي الوافد الجديد رسمياً امام وسائل الاعلام كلاعب سيمثل الصقور في الموسم الكروي والاستحقاق الاسيوي المقبلين.

وكان من المفترض التحاق اللاعب الغاني اكاكبو بالمعسكر التدريبي للصقور المقام في محافظة السليمانية، في اليوم التالي لإعلان إدارة النادي عن التعاقد معه، لكن الفحوصات الطبية أظهرت إصابته بمرض التهاب الكبد الفيروسي مما حال دون دخوله العراق لحين اكتسابه الشفاء التام.