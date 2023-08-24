مدافع السيتي ينضم لكتيبة رونالدو في النصر السعودي

شفق نيوز/ أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، التعاقد مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت قادمًا من مانشستر سيتي.

من جهته قال مانشستر سيتي: "بعد خمس سنوات رائعة في سيتي أكمل لابورت انتقالًا دائمًا إلى النصر".

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النصر دفع 27.5 مليون يورو (29.77 مليون دولار) للحصول على خدمات المدافع الذي كان يتبقى له عامان في عقده مع سيتي.

ولابورت آخر المنضمين إلى النصر الذي أجرى صفقات ضخمة في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وساديو ماني لينضم كل هؤلاء للقائد كريستيانو رونالدو الذي انتقل للفريق مطلع العام الحالي.