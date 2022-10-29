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مخلص حسن رئيساً للاتحاد العراقي للجوجيتسو والسامبو والكوراش 

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-29T09:58:33+0000
مخلص حسن رئيساً للاتحاد العراقي للجوجيتسو والسامبو والكوراش 

شفق نيوز/ جرت في قاعة نادي الشباب الرياضي بالعاصمة بغداد، انتخابات الاتحاد العراقي المركزي للجو جيتسو والسامبو والكوراش .

وقال مخلص حسن رئيس الاتحاد العراقي لوكالة شفق نيوز، ان الانتخابات جرت بإشراف لجنة الانتخابات برئاسة القانوني معتز عبدالله، واربعة اعضاء وحضور ممثلي اللجنة الاولمبية  علي البدري وليث خضر وممثل وزارة الشباب والرياضة علي جاسم .

واضاف ان نتائج الانتخابات أسفرت عن فوز كل من مخلص حسن حيدر رئيساً، ومحمد جواد كاظم نائباً للرئيس، ولينا صباح متي  عضوأً، وحيدر فاضل صالح عضواً، وعمار عبد الرحيم محمد عضواً، وحيدر حسين جواد عضواً وحسين علي كاظم عضواً.

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