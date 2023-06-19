مختصون يؤشرون "أخطاء وهفوات" يتوجب على الاولمبي العراقي تجاوزها للظفر بلقب غرب آسيا

شفق نيوز/ استطلعت وكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، آراء عدد من مختصي الكرة العراقية عن مستوى المنتخب العراقي الأولمبي في مباراته أمام عمان التي انتهت بفوز منتخب العراق بهدف وحيد نقلته للمباراة الختامية أمام إيران.

ويقول اللاعب الدولي السابق والمدرب والمحلل الكروي الحالي حسن كمال لوكالة شفق نيوز، "لم يكن منتخبنا الاولمبي امام نظيره العماني بالمستوى المطلوب ، وأن ذلك أمر طبيعي، بسبب الضغط النفسي وقيمة المباراة التي تنقلك الى النهائي".

واضاف كمال ، "لا ننكر ان هناك بعض الأخطاء والهفوات التي رافقت الفريق العراقي خلال اللقاء وخصوصاً عدم التركيز سيما في وسط الملعب ، كما غاب الانسجام ما بين اللاعبين في هذه المنطقة على الرغم من أن هنالك فترات كان بها منتخبنا الاولمبي مستحوذا على الكرة ووصل وهدد المرمى العماني".

واشار الى ان "الأولمبي العماني اخطر مرمانا عدة مرات وذلك بسبب انفتاح اللعب في بعض الأوقات مما ادى الى عدم تمركز بعض اللاعبين بإمكانهم بالشكل المطلوب".

وبين كمال ان "الإجهاد لدى لاعبينا كان واضحاً اذ استنزف لاعبونا الجانب البدني كما شرد الجانب الذهني لديهم مما دفع المدرب راضي لتغيير عدد من اللاعبين الذين اعتمد عليهم".

وشدد المدرب الكروي على "ضرورة تجاوز الاخطاء امام منتخب ايران بغية تحقيق اللقب وهذا يتحقق ببذل لاعبينا الجهد في مباراة الختام وتلافي الأخطاء التي وقعوا بها واللعب بحماس وقوة واندفاع عال وتنفيذ خطط المدرب بحذافيرها في مباراتهم أمام إيران كونها مباراة لقب ولابد من تحقيقه لإسعاد العراقيين".

من جانبه قال اللاعب الدولي السابق والمدرب والمحلل الكروي الحالي بسام رؤوف، "لقد تفوق منتخبنا الاولمبي بفضل العامل المعنوي الذي منحه الجمهور له مما حفز اللاعبين للقتال من أجل الفوز وتسجيل هدف التأهل".

وأضاف، متحدثاً لوكالة شفق نيوز، "لقد ركز مدرب منتخبنا راضي شنيشل على نفس التشكيل السابقة بطريقة لعب 4~2~3~1 ، لافتاً الى أن "منتخبنا لم يكن بأفضل حالاته الفنية في لقائه المهم امام عمان".

واوضح ان "حالة الإجهاد كانت سبب رئيس في عدم تقديم المستوى المطلوب فكان المنتخب العماني أفضل في أوقات كثيرة ولم يمنحنا فرصة التحرك بأريحية واللعب وتمرير الكرة بشكل متقن".

وفيما يخص المباراة الختامية أمام إيران قال رؤوف، "يجب تغير أسلوب الضغط العالي الى المنخفض ،وتقنين الجهد للاعبين واعتماد الهجوم المرتد"، لافتاً إلى أن "الكرات العالية لا تنفع أمام الفريق المنافس بسبب قوة دفاع المنتخب الإيراني فضلاً عن قوة خط وسط لاعبيه".

ويلتقي يوم غد الثلاثاء، المنتخبان العراقي والايراني في مباراة ختام بطولة غرب اسيا التي جرت في بغداد وكربلاء ، وستقام المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.