مختصون يطالبون مدرب المنتخب العراقي بالاستقرار على تشكيلة أساسية

شفق نيوز/ مع اقتراب مشاركة المنتخب العراقي لكرة القدم في التصفيات الآسيوية، يشدد مختصون على ضرورة استقرار مدرب المنتخب على تشكيلة أساسية من اللاعبين المحليين والمحترفين.

وكالة شفق نيوز استطلعت آراء المختصين عن تقييمهم لمستوى المنتخب وعمل المدرب الإسباني خيسوس كاساس من خلال برنامج إعداده للمنتخب ومتابعة الدوري العراقي واستقطاب لاعبين محترفين، وما إذا كانت دعواته للمحترفين صحيحة ومقنعة لحد الآن، وهل سينجح بمهمته أم سيصطدم بالواقع الكروي وبفارق مستويات المنتخب العراقي عن باقي المنتخبات التي تنافسنا قارياً.

يقول المدرب حمزة داود، لوكالة شفق نيوز، إن برنامج إعداد المنتخب فيه الكثير من الآراء المؤيدة والناقدة، معتقداً أن المشكلة تكمن في "اختبار اللاعبين" بحيث وصل العدد منذ بطولة خليج 25 لغاية الآن إلى اختبار 63 لاعباً "وهو رقم كبير بالاستدعاءات ولابد من حسم اختيار الأفضل للاستقرار ولاختزال وقت الاستعداد للمنافسات القارية".

ويضيف "متابعة الدوري العراقي كانت من مهام الكادر المساعد لكنه للأسف استقر على عدد قليل جداً من اللاعبين المحليين لا يتجاوز أصابع اليد، وهنا أسأل هل هذا خلل باللاعب أم بالمتابعة؟".

ويتابع "العدد القليل للمحليين يقابله دعوة عدد كبير من المحترفين الذين تنوع أسلوب دعوتهم ليثبتوا فعلاً أنهم مستقبل الكرة العراقية".

وعن مستوى أداء المنتخب العراقي في بطولة كأس ملك تايلاند، يؤكد داود "المستوى العام للمنتخب أعطى للجميع مؤشراً أننا بحاجة ملحة للاستقرار والتنوع بأساليب اللعب وخصوصاً بالحالة الدفاعية مع تكرار الأخطاء".

وختم بالقول "لدى كاساس نقطة مهمة هي الفوز بالبطولات وإسكات المنتقدين، وفي رأيي الشخصي فأن بطولة الأردن الودية ستعطي وضوحاً أكبر لما سيكون عليه حال المنتخب بالتصفيات الآسيوية المقبلة".

بينما يقول المدرب صادق حنون، لشفق نيوز "بعد بطولة تايلند وخليج 25 والمباريات الودية التي خاضها المنتخب العراقي تحت قيادة المدرب الإسباني، أعتقد أن الأمور أصبحت الآن واضحة لخيسوس كاساس في تشخيص اللاعبين واختيار الأفضل لتمثيل المنتخب بعد تجريب واختبار عدد كبير من اللاعبين".

ويشير إلى أن "العراق مقبل على بطولة أمم آسيا وهي بطولة كبيرة من العيار الثقيل وأهميتها تأتي بعد بطولة كأس العالم وعليه لابد من الاستعداد لها بشكل جيد من الآن".

ويلفت حنون إلى أن "المنتخب العراقي سيواجه منتخبات أقوى لها باع طويل في مجال كرة القدم وعلى كاساس اختيار أفضل ما لديه من لاعبين، لاسيما وأن لديه كم هائل من اللاعبين".

وينبه إلى أن "هناك لاعبين محترفين لكن أدائهم غير مقنع ولا يصلحون لتمثيل المنتخب العراقي وذلك من خلال متابعتنا لهم، ولهذا يتوجب على كاساس اتخاذ القرار الصائب في الاختيار كونه مقبل على مشاركة قارية ستكون المحك والمقياس الحقيقي لمنتخبنا الوطني".