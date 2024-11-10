مختصون يرسمون مسار العراق للتتويج بـ"خليجي 26"

شفق نيوز/ أسفرت قرعة خليجي 26 المقررة في الكويت نهاية العام الحالي عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي تضم الى جانبه اليمن والبحرين والسعودية، بينما ضمت المجموعة الأولى الكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان.

وكالة شفق نيوز، استطلعت آراء مختصين حول تقسيم القرعة وحظوظ العراق في مجموعته وحظوظ باقي المنتخبات المشاركة وانطباعاتهم بشكل عام حول المنافسات، ومدى إمكانية أن يكرر العراق إنجازه ويحتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وقال المدرب هادي مطنش، إن مجموعتنا في بطولة خليجي 26 متوازنة لا سيما وان المجموعة الثانية التي وقع بها المنتخب تضم منتخبات مقاربة لنا وهي السعودية ومنتخب البحرين الى جانب اليمن الذي يعتبر اقل شأنا من باقي منتخبات المجموعة.

‏وأشار مطنش، إلى أن المجموعتين قويتان ولكل الفرق تمتلك نفس الحظوظ في تحقيق اللقب باستثناء المنتخب اليمني في مجموعتنا ، ومنتخب الكويت في المجموعة الأولى اللذان يعتبران اقل خصوصاً بعد ان شاهدنا مستوى الكويت المتراجع في الآونة الأخيرة.

‏وتابع: "منتخب العراق يمر بأفضل حالاته وهو في وضع جيد وقادر على المنافسة بقوة وتكرار اللقب الذي حققه في خليج البصرة، لما يمتلكه من لاعبين جيدين واستقرار فني ويحظى بدعم واهتمام كبيرين من الاتحاد العراقي لكرة القدم والجهات الساندة.

‏وتوقع مطنش أن تكون نسخة الكويت ناجحة من حيث التنظيم والإدارة والأداء الفني العام للمنتخبات المشاركة لا سيما وان دول الخليج تولي اهتماماً كبيراً ببطولات الخليج العربي لما تحملها من أهمية في نفوسهم.

من جانبه، رأى المدرب الكروي عقيل هاتو، للوكالة، أن القرعة كانت منصفة لجميع الفرق حيث توزعت الفرق على المجموعتين بالتساوي بالمستوى والجميع سيكونون منافسين على الترشح للدور الثاني.

واضاف فيما يخص المجموعة الاولى فجميع الفرق الأربعة (الكويت وقطر والامارات وعمان) سيكونون منافسين اقوياء للترشح للدور الثاني وستكون هذه المجموعة المنافسة فيها مستمرة إلى آخر جولة في دور المجموعات، بسبب تساوي الفرص والمستويات، وستزداد حلاوة هذه البطولة بتقارب جميع المنتخبات .

وزاد هاتو، بالقول: إننا "سنشاهد الجمالية والقتالية في هذه البطولة وخاصةً اذا شاركت جميع الفرق بمنتخباتها الأصلية ونأمل ان يكون منتخبنا منافساً قوياً ويحافظ على مستواه في اخر بطولة بغية احراز اللقب للمرة ثانية على التوالي واعتقد ان ذلك ممكناً".

وختم حديثه بالإشارة الى ان الكويت هي أكثر المنتخبات إحرازاً للبطولة، وستحاول إثبات الوجود امام جمهورها وعلى ارضها والطموح في تقديم مستوى افضل لإسعاد جمهورها بعد انتكاسات كبيرة في الفتره السابقة وأيضاً المنتخب العراقي يريد الحفاظ على كأس البطولة بعد احرازه في اخر بطولة وأيضاً منتخبات السعوديه وعمان والبحرين والامارات لها الطموح الكبير في احراز هذه البطولة .