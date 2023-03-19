مختصون: منتخب الشباب قدم مستوىً رائعاً وهذا ما يجب فعله لينجح في كأس العالم

شفق نيوز/ على الرغم من خسارة منتخب شباب العراق لكرة القدم للقب بطولة كأس آسيا لصالح المنتخب الأوزبكي، واكتفائه بمركز الوصيف، إلا أن آمالاً كبيرة ما زالت معلقة على عاتق "أسود الرافدين" لتقديم ما هو أفضل في بطولة كأس العالم للشباب التي تأهل لها بعد ما حققه في البطولة الآسيوية.

ويقول اللاعب الدولي السابق والمدرب العراقي في الدوري الاردني جبار حميد، لوكالة شفق نيوز "اعتبر ما حققه منتخب الشباب انجازاً للكرة العراقية وأبارك لاتحاد الكرة والمنتخب والمدرب وكادره المساعد ما تحقق في اوزبكستان".

ودعا حميد الاتحاد العراقي الى "تعيين مستشار فني يعمل مع مدرب المنتخب عماد محمد للمشورة ولتوسيع رؤيته وإسناده، لاسيما ان المنتخب العراقي مقبل على بطولة كأس العالم".

واوضح "المنتخب سيواجه منتخبات أقوى وعلى مستوى عال في بطولة كأس العالم، فلابد من مستشار يعمل إلى جانب المدرب عماد محمد قبل دخول المنتخب في مرحلة الإعداد لبطولة كأس العالم هذا العام".

وشدد حميد على ضرورة "تأمين اتحاد الكرة مباريات للمنتخب العراقي للشباب مع منتخبات قوية جداً بغية الاستفادة القصوى وأن يلغي فكرة مواجهة الفرق الضعيفة كاللعب مع دول الجوار لأنها ستكون سلبية على مستوى منتخبنا الشبابي العام".

ولفت إلى أن "المدرب وكادره المساعد كانا على قدر من المسؤولية وكانا موفقان في إدارة لاعبي المنتخب في نهائيات كأس العالم، إذ كان المنتخب قريباً من تحقيق اللقب السادس للعراق، لكن هذا هو حال كرة القدم لا تمنحنا كل ما نريد وتقف احياناً امام طموحاتنا وامانينا".

من جانبه قال لاعب المنتخب السابق والمدرب الحالي محمد علي كريم "أدهشنا هذا المنتخب بأدائه الرائع واثبت انه منتخب يمتلك شخصية داخل الملعب وله روحية عالية ولاعبون يطبقون الواجبات بحذافيرها".

واضاف كريم "شاهدنا منتخباً يلعب لمدة 90 دقيقة بأسلوب متطور تحت ضغط جماهيري وإعلامي وهذا ما نحتاجه في أسلوب فرقنا".

ودعا اتحاد الكرة والحكومة العراقية إلى "دعم هذا المنتخب الذي كسب الخبرة في التصفيات والنهائيات وبلغ المباراة النهائية بجدارة وكان قريباً من اللقب".

وأشاد كريم بالمدرب عماد محمد وكادره المساعد الذي "فرض شخصيته وكسب حب اللاعبين وسيكون له مستقبلاً جيداً في عالم التدريب إذا ما تم دعمه".

وختم بالقول "كسبنا منتخباً مستقبلياً رائعاً ولاعبين جيدين مؤهلين لتمثيل المنتخب الأول بعد تهيئته والعمل عليه، وإذا كنّا نفكر بجيل جديد فهذا المنتخب بأكمله جيلاً سيخدم الكرة العراقية في البطولات المستقبلية شرط أن يتم الاهتمام به بشكل جيد جداً".

ويوم أمس السبت، خاض منتخب شباب العراق المباراة النهائية لبطولة كأٍ آسيا أمام منتخب أوزبكستان إلا أنه خسرها بنتيجة 0-1 ليتوج المنتخب الأوزبكي باللقب، فيما اكتفى المنتخب العراقي بمركز الوصيف.