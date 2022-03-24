مختصون بالشأن الكروي يشيدون بقدرة شهد على تجاوز عقبة الإمارات

شفق نيوز / توقع عدد من المتخصصين بالشأن الكروي العراقي، يوم الخميس، تحقيق المنتخب الوطني نتيجة إيجابية في مواجهة نظيره الإماراتي ضمن التصفيات المونديالية، وفيما وضعوا الطريقة الأمثل لمواجهة "الأبيض" وتوقعوا نتيجة المباراة ، أكدوا أن المدرب عبد الغني شهد وكادره المساعد يمتلكون القدرة على التعامل مع ظروف المباراة وتحقيق الفوز.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الإماراتي مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ويتحدد عبرها مصير المنتخب في إمكانية حصوله على البطاقة الثالثة ضمن مجموعته.

وقال المدرب العراقي المحترف في الدوري الأردني جبار حميد لوكالة شفق نيوز إن "مباراتنا امام منتخب الامارات اليوم لا تقبل القسمة على اثنين فلابد من تحقيق الفوز على المنتخب الاماراتي".

وطالب حميد مدرب المنتخب عبد الغني شهد ان "يلعب بخطة هجومية وفي نفس الوقت ان يدافع باتقان وحسب الطريقة الحديثة المتبعة في أسلوب منتخبات العالم المتطورة".

واكد حميد ان "المدرب شهد يعرف الدوري العراقي ويعرف لاعبيه وهذا جانب مهم كونه يعلم كيف يوظف اللاعبين من خلال تقييمه لهم"، لافتا الى "وجود نقص في بعض مراكز المنتخب الاماراتي بسبب غياب لاعبين اساسيين وهذا الجانب يخدمنا".

ولفت حميد الى ان "المنتخب الاماراتي معروف بأنه يلعب على الكرات الثابتة واللعب بالعمق ونتمنى على شهد أن يكون دقيقاً في توجيه اللاعبين في أول 25 دقيقة من عمر المباراة وأن يلعب بأسلوب هجومي وبخطة 4-4-2"، مبيناً أن "مباراتنا الودية الاخيرة امام زامبيا في بغداد منحتنا جرعة من الثقة وعليه لابد من تقديم مستوى مماثل"

من جهته أبدى اللاعب الدولي السابق نعيم صدام "تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء العراق اليوم امام منتخب الامارات ، ولاسيما بعد تسلم مهمة تدريب المنتخب الوطني كادر تدريبي محلي".

واضاف صدام في حديث لوكالة شفق نيوز ان "عبد الغني شهد مدرب جيد ويعرف كيف يقود اللاعبين للفوز كونه يمتلك عقلية متميزة الى جانب كادره المساعد الذي يحمل فكراً تدريبياً عالياً وكلهم يعملون من اجل تحقيق منتخبنا الفوز على نظيره الاماراتي".

بدوره قال المدرب صباح عبد الحسن في حديث لوكالة شفق نيوز إن "نتيجة مباراة منتخبنا اليوم امام نظيره الاماراتي ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم مهمة جدا بالنسبة للفريقين"، مبيناً أن "الفريقين يبحثان عن الفوز من اجل ضمان النقاط الثلاثة والظفر ببطاقة الملحق".

وأضاف عبد الحسن "شاهدت مستوى منتخبنا الوطني بمباراته امام زامبيا الاخيرة التي جرت على ملعب المدينة في بغداد ، وكان أداءً ملفتاً".

وشدد المدرب صباح عبد الحسن على "ضرورة تقديم لاعبينا مستوى جيدا وان يبذلوا المزيد من الجهد لتحقيق الفوز على الإمارات الذي يأتي هو الآخر لتحقيق الفوز"، مبينا بالقول "لكننا نثق بلاعبينا واملنا بتحقيق الفوز كبيرة واتوقع ان يحقق منتخبنا الفوز بلقاء اليوم بفارق هدف".