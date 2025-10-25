مخالفة غير مسبوقة..  إيقاف لاعب عراقي مثل فريقين في وقت واحد

شفق نيوز- كركوك

قررت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الفرق الشعبية في محافظة كركوك، اليوم السبت، إيقاف اللاعب أسامة إبراهيم سحل، لمدة ستة أشهر، بسبب تمثيله فريقين مختلفين خلال منافسات البطولة الجارية.

وبحسب وثيقة صادرة عن المجلس ووردت لكالة شفق نيوز، فقد شمل القرار أيضاً اعتبار فريق العنابي خاسراً بنتيجة (3-0) في المباراة التي أُقيمت على ملعب الدبس، وذلك ضمن منافسات بطولة الفرق الشعبية في المحافظة.

وقال رئيس مجلس الفرق الشعبية في كركوك عادل صبري لوكالة شفق نيوز، إن "القرار جاء التزاماً بلوائح الانضباط المعتمدة من قبل المجلس، والتي تمنع أي لاعب من تمثيل أكثر من فريق واحد في البطولات الرسمية".

وأضاف أن "اللجنة تتابع بدقة تسجيلات اللاعبين لضمان نزاهة المنافسات وعدالة النتائج"، مبينا أن "المجلس يسعى إلى تنظيم بطولات تتسم بالانضباط الرياضي وتشجع على روح التنافس الشريف بين الفرق الشعبية، باعتبارها رافداً أساسياً للحركة الرياضية في كركوك".