مخالفات واستقالات وإخلال بالنصاب.. كشف أسباب حل نادي الموصل

شفق نيوز- نينوى

كشفت مصادر مطلعة في نادي الموصل الرياضي، يوم الثلاثاء، أن قرار حل الهيئة الإدارية السابقة جاء على خلفية مشكلات ومخالفات إدارية وقانونية ومالية، دفعت خمسة أعضاء من أصل تسعة إلى تقديم استقالاتهم، في محاولة لإخلال النصاب القانوني.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن استقالة رئيس النادي ونائبه وثلاثة أعضاء آخرين تسببت بتعطيل عمل الهيئة قانونياً، الأمر الذي دفع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إلى التدخل وحل الهيئة الإدارية وتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة.

ويحظى نادي الموصل بدعم مادي ومعنوي كبير من قبل المحافظ الدخيل، في إطار مؤازرته لمشاركة النادي في دوري نجوم العراق، حيث يحتل الفريق حالياً المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، في وقت سابق من اليوم، أمراً إدارياً يقضي بحل الهيئة الإدارية لنادي الموصل الرياضي، استناداً إلى ثبوت مخالفات لأحكام قانون الأندية الرياضية، مع تعيين هيئة مؤقتة لتسيير أعمال النادي لحين استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.

من جانبه، رد رئيس الهيئة الإدارية المنحلة رائد العبيدي، بأن حل الهيئة جاء عقب استقالة خمسة أعضاء من ضمنهم رئيس النادي، موضحاً أن ذلك يعود إلى "وجود أربعة أعضاء استحال التعامل معهم وتمشية أمور النادي بوجودهم، مما شكل عائقاً كبيراً أمام مسيرة النادي".

وأضاف العبيدي أن الاستقالة الجماعية جاءت "لإتاحة الفرصة أمام اللجنة الأولمبية لتشكيل هيئة إدارية مؤقتة ومتوافقة لمدة ثلاثة أشهر، لحين إيصال النادي إلى بر الأمان والتهيئة لإجراء انتخابات دائمة خلال المرحلة المقبلة".