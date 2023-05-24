محمود عباس رئيساً للاتحاد العراقي للتايكواندو

شفق نيوز/ انتخبت الهيئة العامة للاتحاد العراقي للتايكواندو مجلس إدارة جديد يستمر عمله لدورة أولمبية أمدها أربعة أعوام.

وأقيم المؤتمر الانتخابي للاتحاد اليوم الأربعاء في قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية في العاصمة بغداد بحضور 58 عضو هيئة عامة من أصل 61 عضواً ، وتم التصويت قبل الانتخابات على التقرير الإداري والمالي .

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز محمود عباس برئاسة الاتحاد ، وسليم عثمان بمنصب النائب ، فيما فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من، أحمد قاسم و زيلان نوزاد وفالح ناعم وأحمد عبدالزهرة ومهدي خلف وعقيل عبد المطلب وحسن جواد.

وحضر المؤتمر الانتخابي النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية سمير الموسوي والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبدالحميد.