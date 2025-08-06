محمد يدعو 4 لاعبين لتشكيلة المنتخب الأولمبي

شفق نيوز- بغداد

دعا مدرب المنتخبِ الأولمبيّ عماد محمد، يوم الأربعاء، أربعةَ لاعبين للانضمامِ إلى تدريباتِ المنتخبِ ومعسكر ماليزيا المُقبل تحضيراً لتصفياتِ كأس آسيا دون 23 عاماً الشهر المُقبل.

وقال المديرُ الإداريّ للمنتخبِ الأولمبيّ نديم كريم في ببان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مدربَ المنتخبِ الأولمبي عماد محمد، وبعد انتهاءِ معسكر البصرة، دعا اللاعبين آدم طالب وبوتان طه ويوسف الإمام وعلي أكبر طاهر، للانضمامِ إلى تدريباتِ المنتخبِ، والمعسكر المقبل في ماليزيا".

وأضاف كريم "بعد الانتهاءِ من معسكر المنتخبِ في ماليزيا سنخوضُ التصفياتَ الآسيويّة في كمبوديا شهر أيلول/ سبتمبر المقبل".

وكان منتخبنا الأولمبيُّ قد أنهى معسكرين تدريبيين في مدينتي عين دراهم التونسية والبصرة، خاضَ خلالهما أربعَ مباريات تجريبية.