محمد كاظم مزعل رئيسا لاتحاد غرب آسيا

شفق نيوز- الدوحة

انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، يوم الاثنين، محمد كاظم رئيساً للاتحاد، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وجاءت عملية الانتخاب بعد استكمال جدول أعمال الاجتماع ومناقشة التقارير الإدارية والتنظيمية، وعلى هامش ختام منافسات بطولة كأس قطر وغرب آسيا، وبالتزامن مع إقامة بطولة العرب، التي شهدت مشاركة واسعة ومنافسات مميزة.

وأكد المجتمعون، أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز العمل المشترك وتطوير برامج الاتحاد، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولات التي يشرف عليها اتحاد غرب آسيا، وتعزيز التعاون بين الاتحادات الأعضاء.

ويُعد انتخاب محمد كاظم خطوة جديدة ضمن مسار الاتحاد، في إطار السعي إلى ترسيخ الاستقرار الإداري ودعم خطط التطوير، بما ينسجم مع تطلعات الاتحادات الوطنية والرياضة في منطقة غرب آسيا.