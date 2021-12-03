محمد قاسم: اشارك جائزة أفضل لاعب مع زملائي

شفق نيوز/ أكدَ لاعب المنتخب العراقي محمد قاسم اليوم الجمعة، تقديم مباراةً جيدةً، وسعي المنتخب العراقي من أجل تحقيقِ الفوز، مشيرا إلى أن الحظ لم يحالف "اسود الرافدين" في ترجمة الفرص التي سنحت لنا.

وقال قاسم في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية مباراة منتخبنا العراقي ونظيره البحريني التي انتهت بالتعادل السلبي؛ إن "بانتظارنا مباراة مهمة أمام قطر نسعى من خلالها الى تحقيق نتيجةٍ ايجابيةٍ للظفر بإحدى بطاقتي التأهل الى الدور المقبل".

وعن اختياره (رجل المباراة)، أوضحَ قاسم؛ أن "جائزة أفضل لاعب في المباراة تعني لي الكثير في بطولة مهمة مثل كأس العرب، و أشاركها مع زملائي اللاعبين، حيث قدمَ جميع مَن شارك في اللقاء جهداً عالياً، وكان هدفنا واحداً هو الحصول على النقاط الثلاث".

وعن أداء اليوم واختلافه عن مباراة عمان، بيّنَ قاسم: أن "جميع اللاعبين قدموا ما عليهم وسنحت لنا أكثر من فرصة لكن الحظ لم يحالفنا، ونحن نلتزمُ بواجبات الجهاز الفني حسب كل مباراة".

وعن حظوظ العراق في التأهل الى الدور القادم، ذكر قاسم أن "مجموعتنا الأقوى وأشبه بكأس خليج مصغر، وسيبقى التنافس ما بين جميع المنتخبات لغاية الرمق الأخير من المنافسة في البطولة".