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محمد عماد يبدأ مهمة التحاق اللاعبين المحترفين بودية المكسيك والإكوادور: أمامنا عقبة

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-28T07:52:57+0000
محمد عماد يبدأ مهمة التحاق اللاعبين المحترفين بودية المكسيك والإكوادور: أمامنا عقبة

شفق نيوز/ أكد المنسق الصحفي للمنتخب العراقي لكرة القدم محمد عماد، ان المدرب راضي شنيشل كلفه لمعرفة امكانية حضور لاعبين محترفين تمت دعوتهم للمنتخب لمباراتي المكسيك والاكوادور في اسبانيا.

وقال محمد عماد لوكالة شفق نيوز ان المدرب راضي شنيشل كلفه لمعرفة امكانية التحاق اللاعبين المحترفين في الدوريات الاوربية للمنتخب العراقي خلال المباراتين الوديتين المقررتين في اسبانيا امام المكسيك والاكوادور يومي (9 و 12) من الشهر المقبل،

واكد منسق المنتخب بأن الأندية الأوروبية قد لا تسمح للاعبين العراقيين لخوض المباراتين الوديتين بسبب عدم تزامن التوقيتين مع ايام الفيفا دي وهذا يمنح الحق لتلك الاندية الرفض او القبول.

واشار عماد الى انه فتح قنوات الاتصال مع الاندية التي يحترف فيها لاعبو المنتخب العراقي لأخذ الموافقات من عدمها بغية معرفة اللاعبين الذين سيكونون ضمن قائمة شنيشل.

واوضح ان شنيشل سيعلن عن القائمة النهائية التي ستتواجد بتشكيلة المنتخب بعد توقف الدوري بعد الجولة المقبلة بشكل مؤقت الاسبوع المقبل، مبينا انه من المحتمل ان يكون ضمن القائمة عدد من اللاعبين المحترفين الى جانب لاعبينا المحليين وهذا يعتمد على موافقة الاندية التي يلعب فيها لاعبونا.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم اعلن عن توقف الدوري في الـ(30) من الشهر الجاري استعداداً لاقامة المباراتين الوديتين للمنتخب العراقي في اسبانيا بقيادة المدرب راضي شنيشل .

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