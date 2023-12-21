محمد طارق يرفع دعوى قضائية ثانية على رئيس لجنة الحكام والأخير يرفض الرد

شفق نيوز/ أكد الحكم الدولي محمد طارق، يوم الخميس، انه تعرض لظلم بقرار إيقافه عن التحكيم لسبب "غير مبرر وشخصي" وأنه رفع شكوى قضائية ثانية ضد رئيس لجنة الحكام وسيقاضيه لتشهيره به.

وقال محمد طارق وهو نجل أمين سر الاتحاد السابق ورئيس لجنة الحكام والحكم الدولي الراحل طارق احمد، لوكالة شفق نيوز انه "استغرب هذا القرار المجحف والتصريح عبر شاشة التلفاز والتشهير بي، من قبل رئيس لجنة الحكام"، مبينا ان "كل انسان له الحق أن يتصرف وفق ما يرغب به دون المساس بالآخرين وان الوشم شيء شخصي واعتقد انه متداول في كل المجتمعات ولاينبغي تدخل احد بأموري الخاصة".

وأكد طارق "لقد رفعت دعوى قضائية ثانية اليوم الخميس على رئيس لجنة الحكام نجاح رحم بسبب التشهير والاعلان علنا عقوبتي قناة فضائية رسمية وأن ما قام به يتنافى مع قانون الاتحاد الدولي الذي لا يسمح بالتدخل بالحريات الشخصية الطبيعية التي لا تؤثر على الآخرين".

وأضاف أن "سبب الشكوى ايضا هو لقطع رزقي وعرقلة مستقبلي التحكيمي و تعرضي للظلم وهذا ما اثر على نفسيتي ونفسية اهلي بشكل كبير".

وتوجهت شفق نيوز بالسؤال لرئيس لجنة الحكام نجاح رحم وهو يعمل طبيب بشري في احدى المستشفيات، صاحب التصريح والقرار المثير ضد الحكم محمد طارق لكنه رفض الاجابة على اتصالاتنا رغم تكرارها كما لم يجيب على رسالة تضمنت اسئلتنا التي تخص الموضوع، وسبق لنجاح رحم أن امتنع الرد والتصريح لوسائل الإعلام بعد تصريحه الأخير بقناة حكومية.

ونشرت شفق نيوز، صباح اليوم الخميس، نقلاً عن فرانس برس، بأن الحكم الدولي العراقي محمد طارق أحمد، يواجه ورطة بسبب وشمين على صدره ورجله.

حيث أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم نجاح رحم إيقاف أحمد مؤقتاً، بسبب هذين الوشمين اللذين طالبته اللجنة عدة مرات بعدم الكشف عنهما، خلال المباريات.

وقال رحم "أكثر من مرة طالبنا الحكم الدولي محمد طارق بتغطية الوشم أثناء المباريات لكنه رفض ذلك

كما أردف قائلا: "صحيح أن هذه الأشياء غير ممنوعة قانونا لكنها ليست من تقاليدنا وأعرافنا وأحيانا تشكل ضغطا على أجواء المباريات، لذا قررنا إيقافه مؤقتا وهذا ليس إجراءً تأديبيا بقدر ما هو فرصة للتصحيح والمراجعة".