محمد صلاح يهزم كورونا ويستعد لملاقاة اتلانتا

شفق نيوز/ أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب، يوم الاثنين، أن نجم "الريدز" المصري محمد صلاح، سيعود للتدريبات استعدادا للقاء الذي سيجمع الفريق الإنجليزي بأتلانتا ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وثبتت إصابة الدولي المصري بفيروس كورونا عشية مباراة منتخب مصر ضد توغو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ووفق موقع "إيكو" المتخصص بأخبار ليفربول، فإن صلاح خضع لفحص كورونا الجمعة لدى وصوله إلى بريطانيا قادما من مطار الغردقة المصري.

وأشار الموقع إلى أن نتيجة فحص صلاح التي أجريت له في بريطانيا جاءت سلبية، وهو ما سيمكّنه من العودة للتدريبات وفق البروتوكولات الصحية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي تنص على ضرورة الحجر الذاتي لمدة 10 أيام منذ أول نتيجة فحص إيجابية.

وخلال مؤتمر صحفي عقد عقب لقاء ليفربول وليستر سيتي، أمس الأحد، قال كلوب إن نتيجة فحص صلاح سلبية، مضيفا أن بإمكانه التدرب معنا استعدادا للقاء أتلانتا.