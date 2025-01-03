محمد صلاح يعلن موعد مغادرة ليفربول

شفق نيوز/ أعلن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، ونجم الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة، أن العام الحالي هو الأخير له مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فقد واصل صلاح إثارة الشكوك حول مستقبله في النادي، قائلا إنه يتوقع أن يكون هذا هو آخر عام له في أنفيلد.

وقال صلاح لـ"سكاي سبورتس": "أريد حقا الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، إنه آخر عام لي في النادي.. لذا تريد أن تفعل شيئا مميزا للمدينة".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد حقا أن هذا هو موسمه الأخير مع النادي، قال: "حتى الآن، نعم. إنها الأشهر الستة الأخيرة.. لم يحدث أي تقدم (في المفاوضات). نحن بعيدون عن أي تقدم. لذلك نحتاج فقط إلى الانتظار لنرى".

ويمرّ صلاح بفترة جيدة في الوقت الحالي مع تقدم فريق المدير الفني آرني سلوت بست نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع مباراة مؤجلة قبل مواجهتهم في يوم الأحد السوبر مع مانشستر يونايتد.

ويحتل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما الآن المركز الأول بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة هذا الموسم، برصيد 17 و13 على التوالي، لكن مستقبله لا يزال غير مؤكد مع دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في الصيف المقبل، ويستطيع التفاوض والتوقيع الآن مجانا مع أي نادٍ.

ومساء الأحد، صرح صلاح عقب نهاية المباراة أمام ويستهام يونايتد: "لا، نحن بعيدون عن ذلك (تجديد العقد مع ليفربول) ولا أريد أن أضع أي شيء في وسائل الإعلام".