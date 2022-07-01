سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-01T15:36:32+0000
محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول

شفق نيوز/ أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، الجمعة، أن نجمه المصري محمد صلاح وقع عقدا جديدا طويل الأمد، وذلك قبل سنة واحدة فقط من انتهاء عقده مع الفريق الصيف المقبل.

ولم يكشف النادي عن قيمة العقد الجديد للفرعون المصري البالغ من العمر 30 عاما ولا عن مدة بقائه مع الفريق، لكن مصادر صحفية مقربة من النادي كشفت أن مدة العقد الجديد تصل لـ18 شهرا وبراتب أسبوعي قدره 350 ألف جنيه أسترليني، ستجعله الأعلى أجرا في تاريخ النادي.

وقال صلاح، الذي سجل حتى الآن 156 هدفا في 254 مباراة مع ليفربول، في تصريحات لموقع النادي الرسمي إنه "شعور رائع.. وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي".

وأضاف صلاح أن "التجديد استغرق بعض الوقت، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على ما هو التالي".

ونشر حساب ليفربول الرسمي على تويتر فيديو للنجم المصري أمام بركة سباحة قال فيه " صلاح باقٍ".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا الى اتفاق الجمعة.

https://twitter.com/LFC/status/1542885347851476993

related

رسالة خاصة من ليفربول إلى صلاح بعد خسارة كأس إفريقيا

Date: 2022-02-07 05:21:19
رسالة خاصة من ليفربول إلى صلاح بعد خسارة كأس إفريقيا

كلوب يدافع عن صلاح.. أخبرني أنه تعرض لثلاث ضربات

Date: 2020-11-02 17:57:58
كلوب يدافع عن صلاح.. أخبرني أنه تعرض لثلاث ضربات

محمد صلاح يهزم كورونا ويستعد لملاقاة اتلانتا

Date: 2020-11-23 10:10:34
محمد صلاح يهزم كورونا ويستعد لملاقاة اتلانتا

مدرب ليفربول يوضح سبب غياب صلاح عن التشكيلة الأساسية أمام أرسنال

Date: 2022-03-17 04:52:15
مدرب ليفربول يوضح سبب غياب صلاح عن التشكيلة الأساسية أمام أرسنال

مفاجأة.. "صفر أصوات" لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب

Date: 2020-07-24 15:45:33
مفاجأة.. "صفر أصوات" لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب

برايتون يصعق ليفربول بالوقت القاتل.. وصلاح يخرج غاضباً

Date: 2020-11-28 16:43:13
برايتون يصعق ليفربول بالوقت القاتل.. وصلاح يخرج غاضباً

ليفربول يسحق بالاس بسباعية.. وصلاح ينفرد بصدارة الهدافين

Date: 2020-12-19 15:13:23
ليفربول يسحق بالاس بسباعية.. وصلاح ينفرد بصدارة الهدافين

ليفربول يحذر قطر من استغلال صلاح سياسياً

Date: 2019-10-13 10:17:35
ليفربول يحذر قطر من استغلال صلاح سياسياً