محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول

شفق نيوز/ أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، الجمعة، أن نجمه المصري محمد صلاح وقع عقدا جديدا طويل الأمد، وذلك قبل سنة واحدة فقط من انتهاء عقده مع الفريق الصيف المقبل.

ولم يكشف النادي عن قيمة العقد الجديد للفرعون المصري البالغ من العمر 30 عاما ولا عن مدة بقائه مع الفريق، لكن مصادر صحفية مقربة من النادي كشفت أن مدة العقد الجديد تصل لـ18 شهرا وبراتب أسبوعي قدره 350 ألف جنيه أسترليني، ستجعله الأعلى أجرا في تاريخ النادي.

وقال صلاح، الذي سجل حتى الآن 156 هدفا في 254 مباراة مع ليفربول، في تصريحات لموقع النادي الرسمي إنه "شعور رائع.. وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي".

وأضاف صلاح أن "التجديد استغرق بعض الوقت، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على ما هو التالي".

ونشر حساب ليفربول الرسمي على تويتر فيديو للنجم المصري أمام بركة سباحة قال فيه " صلاح باقٍ".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا الى اتفاق الجمعة.

https://twitter.com/LFC/status/1542885347851476993