محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله: الأمر ليس بيدي

شفق نيوز/ قال الدولي المصري محمد صلاح إنه يود البقاء في ليفربول لأطول فترة ممكنة، ولكن هذا الأمر ليس بيده في الفترة الحالية.

وفي حواره مع شبكة "سكاي سبورتس"، قال محمد صلاح "إذا سألتني، أود البقاء حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك – إنه ليس بيدي".

وأضاف، "هذا يعتمد على ما يريده النادي وليس علي".

ويتبقى أقل من عامين في عقد النجم الدولي المصري مع ليفربول ويقول إن مستقبله "يعتمد على النادي".

ولم تؤثر المفاوضات على أداء اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، حيث سجل صلاح 12 هدفًا في 11 مباراة مع الأندية هذا الموسم، مما ساعد ليفربول على احتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة الأحد ضد مانشستر يونايتد.

ووافق النادي على مجموعة من الصفقات الجديدة مع كبار اللاعبين هذا العام، لكن صلاح، الذي يتبقى أقل من عامين على عقده، هو من لم يتم تقييد مستقبله على المدى الطويل بعد.

وتابع صلاح، "في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول. هذا من شأنه أن يجعلني حزينا. هذا صعب، لا أريد التحدث عن ذلك، لكنه سيجعلني حزينا حقا".

وأضاف، "لا أرى نفسي ألعب ضد ليفربول ولكن دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

يذكر أن مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، أكد أن جناحه المصري محمد صلاح هو "أفضل لاعب كرة قدم في العالم" متفوقا على النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي، بعد أن أصبح أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية، بهدفيه في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني، في انتصار فريقه على الفريق المدريدي 3-2 يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثالثة بدور مجموعات دوري الأبطال.

وافتتح "الملك المصري" سجل التهديف في الدقيقة 8 بتسديدة أرضية مرت من الجميع واستقرت في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك، ثم أنهى المباراة لصالح "الريدز" بالهدف الثالث في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وبدأت سلسلة أهداف النجم المصري، الذي ينتهي عقده مع بطل أوروبا في 2023، في 28 أغسطس (آب) أمام تشيلسي، ثم زار بعدها شباك ليدز يونايتد وميلان الإيطالي وكريتسال بالاس وبرينتفورد وبورتو البرتغالي ومانشستر سيتي وواتفورد، واليوم أمام أتلتيكو.

وكان صلاح، الذي يعد أحد أبرز المرشحين لحصد الكرة الذهبية هذا العام، حقق إنجازاً تاريخياً منذ أيام بعد أن عادل رقم النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، نجم تشيلسي، كأكثر لاعب أفريقي تسجيلاً للأهداف في "البريميير ليغ" برصيد 104 هدفاً.