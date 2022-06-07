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محمد صلاح يبلغ صديقه برحيله إلى برشلونة صيف 2023

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-07T17:21:51+0000
محمد صلاح يبلغ صديقه برحيله إلى برشلونة صيف 2023

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" الانجليزية، اليوم الثلاثاء، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أخبر أصدقاءه برحيله إلى برشلونة في صيف 2023.

وبحسب الصحيفة، فإن الجناح المصري البالغ من العمر "29 عاما" أخبر أصدقاءه المقربين أنه يريد مغادرة ليفربول والانضمام إلى برشلونة".

وأضافت: "يمكن أن يغادر صلاح ليفربول كلاعب حر في العام المقبل، خاصة أن برشلونة يرغب في الحصول على خدماته بدون دفع أي مقابل إلى النادي الإنجليزي".

وأمس الاثنين، ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن نادي ليفربول الإنكليزي رفض شرط النجم المصري محمد صلاح لتجديد عقده مع "الررذ" لثلاثة مواسم أخرى.

وينتهي عقد صلاح في صيف 2023، وربطته تقارير بعدة أندية طيلة الفترة الماضية، وكان مستقبله موضوع تكهنات شديدة في الأشهر الأخيرة

وأحرز قائد المنتخب المصري 31 هدفا لليفربول خلال 51 مباراة في جميع المسابقات بالموسم المنصرم، وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين ممثلي صلاح والنادي من أجل تجديد عقده.

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