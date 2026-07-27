محمد سنجاري يقود الموصل إلى فوز ودي على الميناء

شفق نيوز- نينوى

حقق فريق الموصل، اليوم الاثنين، فوزاً مستحقاً على نظيره الميناء بنتيجة 2-0، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026-2027.

وسجل هدفي المباراة لاعب الموصل محمد سنجاري، الذي تألق وقاد فريقه الى تحقيق الانتصار، بعدما افتتح التسجيل في الشوط الاول قبل ان يعزز النتيجة بهدفه الثاني في الشوط ذاته.

وأقيمت المباراة على ملعب هنري في مدينة أربيل، عند الساعة الخامسة مساءً.

ويواصل فريقا الموصل والميناء تدريباتهما في معسكريهما الاعداديين ضمن برنامجيهما التحضيريين، استعداداً لخوض منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027.