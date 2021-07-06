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محمد سعيد رئيسا لاتحاد كرة القدم في دهوك

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-06T09:46:20+0000
محمد سعيد رئيسا لاتحاد كرة القدم في دهوك

شفق نيوز/ أجريت، اليوم الثلاثاء، انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم لمحافظة دهوك.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الانتخابات أقيمت في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة دهوك، بحضور لجنة الانتخابات من قبل الهيأة التطبيعية، وكذلك ممثلا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأضاف مراسلنا؛ أن نتائج الانتخابات اسفرت عن فوز (الدكتور محمد سعيد محمد) بمنصب رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة دهوك، وفوز ( فرزا محمد علي) بمنصب نائب الرئيس.

وأشار إلى فوز كل من (عبد الرحيم حاجي وعبد الله عابد وفرزنده عمر) بمنصب العضوية.

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