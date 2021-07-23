محمد رياض سادساً في اول مشاركة عراقية في اولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ في اول مشاركة للعراق في اولمبياد طوكيو احتل الجداف محمد رياض الخفاجي المركز السادس من بين ستة متسابقين في تصفيات المرحلة الأولى من مسابقة التجديف في اولمبياد طوكيو.

وبهذه النتيجة غير المرضية أخفق الجداف العراقي محمد رياض من التأهل ضمن الثلاثة الأوائل للمرحلة المقبلة.

وسيخوض الخفاجي الجولة الثانية للتأهل لدور ربع نهائي الاولمبياد بفعالية التجديف في المنافسات غدا.

ويشرف المدرب الفرنسي فنسان تاسيري على تدريبات رياض منذ عام 2012 ونجح في قيادته إلى أولمبياد ريو 2016 الذي شارك فيه العراق بـ21 لاعباً في فعاليات الجودو والملاكمة والتجديف وكرة القدم.